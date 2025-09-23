Cine Γέρακα: Νέα εποχή για τον μεγαλύτερο θερινό κινηματογράφο της Ελλάδας

Το Cine Γέρακα επέστρεψε ανανεωμένο και πιο εντυπωσιακό από ποτέ!

Στην καρδιά του Γέρακα, στη συμβολή των οδών Μιλτιάδου & Ευμένους, απέναντι από το κολυμβητήριο, ο θερινός κινηματογράφος που εδώ και 12 χρόνια ανοίγει παραδοσιακά τη θερινή σεζόν με τις πρώτες προβολές, μπαίνει σε μία νέα εποχή.

Υπό νέα διεύθυνση από τον Ιούνιο του 2025, ο χώρος ανακαινίστηκε πλήρως και άνοιξε ξανά τις πόρτες του στο κοινό στις 9 Αυγούστου 2025. Με τη μεγαλύτερη οθόνη θερινού κινηματογράφου στην Ελλάδα, το Cine Γέρακα συνεχίζει να προσφέρει μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες κάτω από τα αστέρια.

Cafe/Bar για αθλητικά γεγονότα

Η ανανέωση όμως δεν σταματά εκεί. Στον χώρο λειτουργεί πλέον ένα μεγάλο Café/Bar, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό χώρο, εξοπλισμένο με τηλεοράσεις υψηλής ευκρίνειας. Εκεί οι φίλοι του αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν όλα τα μεγάλα γεγονότα: Ευρωπαϊκά παιχνίδια ελληνικών ομάδων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά και το ελληνικό πρωτάθλημα και κύπελλο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Κάθε εβδομάδα θα ανακοινώνεται το πρόγραμμα των μεταδόσεων, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα κράτησης τραπεζιών, για όσους θέλουν να συνδυάσουν τον αγώνα με την παρέα και την άνεση.

Μεγάλες στιγμές στη μεγάλη οθόνη

Για τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα, το Cine Γέρακα ετοιμάζει μια ξεχωριστή εμπειρία: σημαντικοί αγώνες ελληνικών ομάδων ή εθνικών μας συγκροτημάτων θα προβάλλονται – καιρού επιτρέποντος – ακόμα και στη γιγαντιαία οθόνη του κινηματογράφου. Η είσοδος θα κοστίζει μόλις 2 ευρώ για τους ενήλικες.

Το Cine Γέρακα δεν είναι απλώς ένας κινηματογράφος. Είναι ένα σημείο συνάντησης, ψυχαγωγίας και αθλητικού πάθους.