Πώς να αποφύγετε το βούλωμα των αυτιών στην πτήση: Συμβουλές από πιλότο

Ένας πιλότος εξηγεί τρεις ασφαλείς τρόπους για να μειώσετε την πίεση στα αυτιά κατά την απογείωση και την προσγείωση. Μάθετε πώς να ταξιδεύετε πιο άνετα με απλές κινήσεις.

Καθώς εκατομμύρια άνθρωποι επιβιβάζονται σε αεροπλάνα κάθε χρόνο για δουλειά ή διακοπές, ένα συχνό πρόβλημα παραμένει η δυσφορία στα αυτιά κατά την πτήση. Ο Alfonso de Bertodano, πιλότος και διαχειριστής του λογαριασμού @perdiendoelmiedoavolar στο Instagram, εξηγεί γιατί συμβαίνει και πώς μπορεί να αποφευχθεί.

Το πρόβλημα οφείλεται στις ευσταχιανές σάλπιγγες - δύο λεπτοί σωλήνες που συνδέουν το μέσο αυτί με τον ρινοφάρυγγα (πίσω μέρος της μύτης και του λαιμού), επιτρέποντας την εξίσωση της πίεσης του αέρα και την παροχέτευση υγρών από το αυτί. Κατά την κάθοδο ή την άνοδο, οι γρήγορες αλλαγές στην πίεση μπορεί να προκαλέσουν «βουλωμένο» αυτί, πόνο και αίσθημα πίεσης.

Ο πιλότος προτείνει τρεις τρόπους για να απελευθερωθεί η πίεση:

Μάσημα ή φαγητό: Απλές κινήσεις που ανοίγουν τις ευσταχιανές σάλπιγγες και επιτρέπουν στον αέρα να περάσει.

Χασμουρητό: Φυσικός τρόπος για να ανοίξουν οι σωλήνες και να εξισορροπηθεί η πίεση.

Ελιγμός Valsalva: Πιο δυναμικός αλλά αποτελεσματικός, εάν γίνει σωστά: κλείστε το στόμα, καλύψτε τη μύτη και εκπνεύστε απαλά για να απελευθερωθεί ο αέρας.

Για ταξίδια με μωρά, ο πιλότος συνιστά τη χρήση μπιμπερό ή πιπίλας κατά την κάθοδο για την ανακούφιση από την πίεση. Με αυτές τις απλές κινήσεις, οι πτήσεις μπορούν να γίνουν πιο άνετες για όλους τους επιβάτες.

