Η «ψεύτικη» επιζώσα της 11ης Σεπτεμβρίου: Η Ισπανίδα που εξαπάτησε τον κόσμο (vid)

Από τις πιο άγνωστες ιστορίες της τρομοκρατικής επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου είναι αυτή της Ισπανίδας Tania Head, η οποία κατάφερε να εξαπατήσει ολάκερο τον κόσμο για έξι ολόκληρα χρόνια

Οι επιθέσεις των διδύμων πύργων έλαβαν χώρα στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 σε διάφορες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ομάδα 19 τρομοκρατών εισέβαλε σε 4 εμπορικές πτήσεις με εκατοντάδες επιβάτες και κατάφερε να ρίξει τα αεροπλάνα σε τρία διαφορετικά σημεία.

Τα δύο από αυτά τα αεροσκάφη συνετρίβησαν στους Δίδυμους Πύργους, τα ψηλότερα κτίρια της Νέας Υόρκης, το τρίτο συνετρίβη στο Πεντάγωνο, την έδρα του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Ουάσιγκτον και το τέταρτο αεροπλάνο κατέληξε σε ένα χωράφι στα περίχωρα του Πίτσμπουργκ (Πενσυλβάνια), αν και ο αρχικός του στόχος ήταν το Καπιτώλιο, η έδρα της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η «ψεύτικη» ιστορία της Tania Head: Εκμεταλλεύτηκε την τραγωδία χωρίς να τη ζήσει

Μέσα στις αμέτρητες ιστορίες που ξεπήδησαν από την τραγωδία της 11ης Σεπτεμβρίου, μία από τις πιο απίστευτες είναι εκείνη της Tania Head. Η γυναίκα αυτή παρουσιαζόταν για χρόνια ως επιζώσα των επιθέσεων, εξαπατώντας τον κόσμο μέχρι το 2007, οπότε και αποκαλύφθηκε η αλήθεια από τους δημοσιογράφους.

Η Tania δεν είχε ζήσει ποτέ την τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, δεν είχε φοιτήσει ούτε στο Χάρβαρντ ούτε στο Στάνφορντ και φυσικά δεν δούλευε στη Merrill Lynch, η οποία μάλιστα δεν είχε καν γραφεία στα κτήρια την ημέρα της επίθεσης.

Ο «αρραβωνιαστικός» της, ο Dave, όντως βρισκόταν στη λίστα των θυμάτων, όμως οι δυο τους δεν είχαν γνωριστεί ποτέ. Και για να γίνει η απάτη ακόμα πιο τρανταχτή, ούτε το όνομά της δεν ήταν αληθινό, αφού την έλεγαν στην πραγματικότητα Alicia Esteve Head και καταγόταν από τη Βαρκελώνη. Ό,τι ήξερε για τις επιθέσεις το είχε μάθει από το Διαδίκτυο και τα ΜΜΕ.

Παρόλα αυτά, η ίδια περιέγραφε με κάθε λεπτομέρεια το «βίωμά» της. Τον υποτιθέμενο αρραβώνα με τον Dave, τη στιγμή που δήθεν είδε τη γραμματέα της να χάνει τη ζωή της, την προσπάθειά της να σωθεί χάρη σε έναν «φύλακα άγγελο», τη συμπόνια της προς έναν ετοιμοθάνατο άνδρα που της εκμυστηρεύτηκε τον έρωτά του και το σοβαρό τραύμα στο χέρι της.

Οι ιστορίες της ήταν τόσο πειστικές, που έγινε μάλιστα πρόεδρος του Δικτύου Επιζώντων του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου και θεωρήθηκε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της κοινότητας των θυμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκε οικονομικά αυτή τη θέση και δεν έπαιρνε μισθό, ενώ μάλιστα είχε προσφέρει και δικά της χρήματα.

Η «New York Times» ξεσκέπασε την απάτη και την αληθινή της ταυτότητα

Την απάτη ξεσκέπασε η «New York Times», με έρευνα των David Dunlap και Serge Kovaleski, που αποκάλυψε ότι η Alicia όχι μόνο δεν ήταν στη Νέα Υόρκη την ημέρα της επίθεσης, αλλά και ότι μεγάλο κομμάτι της ζωής της ήταν φτιαγμένο από ψέματα.

Λίγο αργότερα, η εφημερίδα «La Vanguardia» παρουσίασε την πραγματική της ταυτότητα. Ήταν μια 28χρονη από τη Βαρκελώνη, μέλος γνωστής καταλανικής οικογένειας επιχειρηματιών, η οποία μάλιστα είχε βρεθεί στο επίκεντρο σκανδάλου με πλαστά γραμμάτια το 1992.

