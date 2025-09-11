Europa Park: Το καλύτερο θεματικό πάρκο στον κόσμο για 10η χρονιά, μπροστά από Disney και Universal

Το Europa Park στη Γερμανία κερδίζει για 10η φορά το βραβείο Golden Ticket Award, ξεπερνώντας Disney World και Universal ως το κορυφαίο θεματικό πάρκο.

Το Europa Park στη Γερμανία εδραιώνει για δέκατη φορά τη θέση του ως το κορυφαίο θεματικό πάρκο παγκοσμίως, κερδίζοντας το Golden Ticket Award του περιοδικού Amusement Today. Το βραβείο, που απονέμεται από το 2010, επιβεβαιώνει τη φήμη του πάρκου έναντι κολοσσών όπως η Disney World και η Universal.

Παγκόσμιος «ηγέτης» στην ψυχαγωγία

Το πάρκο, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία, καλύπτει 95 εκτάρια και διαθέτει πάνω από 100 αξιοθέατα, προσελκύοντας περισσότερους από 6 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Διαθέτει έξι ξενοδοχεία, καθώς και το εντυπωσιακό υδάτινο πάρκο Rulantica, καθιστώντας το έναν ολοκληρωμένο προορισμό διακοπών.

Ο συνιδιοκτήτης Γιούργκεν Μακ, παραλαμβάνοντας το βραβείο στις ΗΠΑ, δήλωσε: «Αντιπροσωπεύει τα εξαιρετικά επιτεύγματα ολόκληρης της ομάδας μας και αποτελεί κίνητρο για να συνεχίσουμε το έργο που ξεκινήσαμε πριν από 50 χρόνια με πάθος και καινοτομία».

Γιατί ξεχωρίζει το Europa Park

Η κριτική επιτροπή ξεχώρισε την ποικιλία των θεματικών περιοχών, τον συνδυασμό παράδοσης και καινοτομίας, την κορυφαία εμπειρία επισκεπτών.

Πέρα από τις αμέτρητες δραστηριότητες, το Europa Park διακρίνεται για τη συνεχή επένδυση σε νέα projects, διατηρώντας ζωντανό το ενδιαφέρον εκατομμυρίων επισκεπτών κάθε χρόνο.

