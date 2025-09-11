Θρίλερ στο Καζακστάν: Περιπατητές βρήκαν γιγάντια πόρτα στα βουνά και κανείς δεν ξέρει τι είναι!

Με βάση το ύψος των εξερευνητών, η «πόρτα» εκτιμάται πως φτάνει τα 12 μέτρα σε ύψος και έχει περίπου το ίδιο πλάτος.

Για αιώνες ο άνθρωπος αναζητά αποδείξεις για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Τώρα, ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media έχει βάλει πολλούς σε σκέψεις ότι ίσως η απάντηση βρίσκεται ήδη στη Γη.

Στο Reddit εμφανίστηκε πλάνα που δείχνουν δύο εξερευνητές μπροστά σε μια τεράστια «πόρτα» χαραγμένη σε βράχο, στα βουνά Dzungarian Alatau του Καζακστάν, κοντά στα σύνορα με την Κίνα.

