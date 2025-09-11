Dungeon Rampage: Συνέντευξη με τον Έλληνα που επαναφέρει το game στο σήμερα

Το Dungeon Rampage είναι εδώ και μιλάμε με τον Άγγελο Μάκο

Ο Άγγελος Μάκο είναι ένας νέος που πέρασε τα δύσκολα παιδικά του χρόνια με το videogame Dungeon Rampage. Το παιχνίδι σταμάτησε να υφίσταται το 2017 και το όνειρό του ήταν να το επαναφέρει. Έτσι, επικοινώνησε με την Gamebreaking Studios και μαζί της κατάφερε να το βγάλει ξανά στο Kickstarter στις 19 Μαϊου, συγκεντρώνοντας σχεδόν τριπλάσια χρήματα απ’ όσα απαιτούνταν. Μιλήσαμε μαζί του για αυτό το πολύ ιδιαίτερο project.

Πώς ξεκίνησε η ιδέα να επαναφέρετε το Dungeon Rampage και ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε σε αυτήν τη διαδικασία;

Το Dungeon Rampage ήταν το αγαπημένο μου παιχνίδι όταν ήμουν μικρός και ήθελα να το επαναφέρω από τη στιγμή που έκλεισε. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σε αυτόν τον δρόμο αναμνήσεων, που λαχταρούν να ρίξουν μια ματιά στην παιδική τους ηλικία. Αυτό ήθελα κι εγώ με το Dungeon Rampage. Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να βρω τους κατάλληλους ανθρώπους για να το κάνουν αυτό. Υπήρξαν μερικοί καταπληκτικοί άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτό το ταξίδι μαζί μου, οι οποίοι εξακολουθούν να βοηθούν μέχρι σήμερα. Χάρηκα πολύ όταν συνάντησα τους Gamebreaking Studios, επειδή μοιράστηκαν την κουλτούρα που είχα και όχι μόνο. Έφεραν τις δεξιότητες αλλά και το πάθος που χρειαζόμασταν για να επαναφέρουμε το παιχνίδι, παρόλο που δεν έπαιξαν το παιχνίδι αρχικά και δεν είχαν καμία συναισθηματική σύνδεση με αυτό.

Τι σημαίνει για εσάς προσωπικά να βλέπετε ένα τόσο αγαπημένο παιχνίδι —που μεγάλωσε μια ολόκληρη γενιά— να επιστρέφει με τη δική σας συμβολή;

Είναι ένα περίεργο συναίσθημα· είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψε, αλλά ταυτόχρονα ξέρω ότι μπορεί να βελτιωθεί και γι’ αυτό στοχεύω. Οι αρχικοί δημιουργοί του παιχνιδιού πραγματικά αγάπησαν αυτό το παιχνίδι και τώρα, ως παίκτης, συνεχίζω την προσπάθειά τους, βοηθώντας στο επόμενο κεφάλαιο του παιχνιδιού.

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές που θα βρουν οι παλιοί και οι νέοι παίκτες στη νέα έκδοση;

Ένα νέο, ηθικό σύστημα monetization! Έχουμε αφαιρέσει τις μικροσυναλλαγές, όπως τα lootboxes και τους μηχανισμούς RNG μέσω πληρωμής, και αντ’ αυτού έχουμε μετατρέψει το παιχνίδι σε μια premium εμπειρία: μία φορά πληρωμής ξεκλειδώνει όλο το περιεχόμενο του παιχνιδιού.

Πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος της ελληνικής και διεθνούς κοινότητας στην προσπάθεια επαναφοράς και πώς σκοπεύετε να ενεργοποιήσετε και πάλι το κοινό;

Η διεθνής κοινότητα ήταν ειλικρινά μια από τις πιο ευγενικές και θετικές κοινότητες που έχω δει ποτέ σε παιχνίδια. Μοιράζονται ένα όνειρο: να παίξουν ξανά το Dungeon Rampage. Η επανασύνδεση μαζί τους ήταν εύκολη υπόθεση. Πολλοί έχουν αναφέρει ότι έψαχναν χρόνια για την επιστροφή του παιχνιδιού! Παρόλο που η ελληνική κοινότητα δεν είναι όσο μεγάλη όσο άλλες, σπάνιες φορές βλέπεις ανθρώπους να έρχονται, με ένα πολύ ελληνικό όνομα, κάνουν τις ερωτήσεις τους και με βλέπουν να τους απαντάω στα ελληνικά, μετά ξεκαρδίζονται βλέποντας ότι ένας από τους δημιουργούς είναι από την Ελλάδα!

Τι σημαίνει η συνεργασία με το στούντιο Gamebreaking Studios και γιατί επιλέξατε τη λύση του Kickstarter για τη χρηματοδότηση;

Η συνεργασία με τα Gamebreaking Studios είναι καταπληκτική. Πριν από αυτό, συνεργαζόμουν με φίλους εθελοντές: ήμασταν παθιασμένοι, αλλά μας έλειπε η καθοδήγηση και η εμπειρία. Επιλέξαμε το Kickstarter ως οδό χρηματοδότησης, επειδή ενώ η βασική ομάδα αφιέρωνε πολύ χρόνο στην ανάπτυξη, χρειαζόμασταν επιπλέον βοήθεια από τους ανθρώπους του Gamebreaking για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε περαιτέρω το παιχνίδι.

Ποια είναι τα σχέδια και οι προσδοκίες για την επόμενη μέρα του Dungeon Rampage;

Έχουμε επικεντρωθεί στον εκσυγχρονισμό του gameplay και στην προσφορά πολλών ενημερώσεων για Quality of Life, αλλά θα προσθέσουμε επίσης νέες δυνατότητες που δεν έχουμε ανακοινώσει ακόμα. Το Dungeon Rampage εξακολουθεί να αναπτύσσεται σε Flash, το οποίο έχει τους περιορισμούς του, αλλά είμαστε σε θέση να το φτάσουμε στα όριά του για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε!

Σκέφτεστε επιπλέον περιεχόμενο, cross-platform δυνατότητες ή άλλα features;

Αυτή τη στιγμή, η προτεραιότητά μας είναι να κάνουμε το παιχνίδι διαθέσιμο στους χρήστες. Έχουμε κάποιες ιδέες για το πού θα το οδηγήσουμε στη συνέχεια, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε τα σχέδιά μας ακόμα. Σύντομα θα ακολουθήσουν περισσότερα!

Μπορείτε να βρείτε το Dungeon Rampade εδώ.