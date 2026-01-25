ΗΠΑ: Δύο νεκροί από σφοδρή χιονοθύελλα – Χάος στις μετακινήσεις, ακυρώθηκαν 15.000 πτήσεις

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από υποθερμία στις ΗΠΑ, καθώς μια από τις ισχυρότερες χιονοθύελλες των τελευταίων δεκαετιών προκαλεί εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και μαζικές ακυρώσεις πτήσεων.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας της σφοδρής χιονοθύελλας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, χάος στις αερομεταφορές και την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε δεκάδες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Λουιζιάνα, δύο άνδρες από την περιοχή Caddo Parish πέθαναν από υποθερμία, με τις Αρχές να αποδίδουν τους θανάτους στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Η κακοκαιρία, η οποία ξεκίνησε από τις κεντρικές και νότιες Πολιτείες, κινείται πλέον προς τα βορειοανατολικά, φέρνοντας ισχυρές χιονοπτώσεις, παγετό και εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) κάνει λόγο για μία από τις πιο σοβαρές χιονοθύελλες των τελευταίων δεκαετιών, προειδοποιώντας ότι οι επιπτώσεις της θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Winter storm ⛈️ hit the east coast yesterday late night and it's still going on. Thanks to Bergen county for making us comfortable. pic.twitter.com/z3iVimpC2r January 25, 2026

Περίπου 900.000 κατοικίες και επιχειρήσεις είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έως το απόγευμα της Κυριακής, κυρίως στις νότιες Πολιτείες, σύμφωνα με τον ιστότοπο poweroutage.us.

Το χιονιάς έφτασε και στις μεγάλες πόλεις της ανατολικής ακτής. Στην Ουάσινγκτον, όπου κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δρόμοι και πεζοδρόμια καλύφθηκαν από παχύ στρώμα χιονιού, ενώ παρόμοια εικόνα καταγράφηκε σε Φιλαδέλφεια και Νέα Υόρκη.

Συνολικά, τουλάχιστον 20 Πολιτείες έχουν τεθεί σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης ενόψει της κακοκαιρίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε επιφυλακή, προτρέποντάς τους μέσω της πλατφόρμας Truth Social να προστατευτούν από το ψύχος.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στις αερομεταφορές. Πολλά μεγάλα αεροδρόμια, μεταξύ αυτών της Ουάσινγκτον, της Φιλαδέλφειας και της Νέας Υόρκης, ανέστειλαν ουσιαστικά τη λειτουργία τους. Σύμφωνα με την πλατφόρμα FlightAware, περισσότερες από 15.000 πτήσεις ακυρώθηκαν το Σαββατοκύριακο, ενώ χιλιάδες ακόμη παρουσίασαν καθυστερήσεις.

Στο Χιούστον του Τέξας, όπου παραμένουν νωπές οι μνήμες από τη φονική χειμερινή καταιγίδα του 2021, οι Αρχές δηλώνουν ότι τα χειρότερα αποφεύχθηκαν προς το παρόν. Ωστόσο, ο δήμαρχος Τζον Γουίτμιρ τόνισε ότι η πόλη παραμένει σε επιφυλακή, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να πέσουν κάτω από το μηδέν και να σχηματιστεί πάγος. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το κύμα ψύχους θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με ορισμένες περιοχές των κεντρικών ΗΠΑ να ενδέχεται να καταγράψουν θερμοκρασίες έως και -45 βαθμούς Κελσίου.

