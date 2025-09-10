UFO ή απάτη; Το βίντεο που παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο

Το βίντεο παρουσιάστηκε την ώρα που τρεις βετεράνοι του Πολεμικού Ναυτικού και της Αεροπορίας κατέθεταν ενόρκως ότι έχουν δει με τα ίδια τους τα μάτια άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα.

Ένα εντυπωσιακό βίντεο από ακρόαση για τα ΑΤΙΑ (UAP) στο αμερικανικό Κογκρέσο κάνει τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας νέα ερωτήματα για το τι πραγματικά συμβαίνει στους ουρανούς.

Το υλικό, που παρουσίασε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής του Μιζούρι, Έρικ Μπέρλισον, δείχνει μια φωτεινή σφαίρα να κινείται πάνω από τις ακτές της Υεμένης, στις 30 Οκτωβρίου 2024, με τρόπο που αψηφά κάθε λογική.

