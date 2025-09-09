Ξέσπασμα Μάριου Ηλιόπουλου για τα φακελάκια: «Πόσοι γιατροί σέβονται τον όρκο τους;»

Το ξέσπασμα του Μάριου Ηλιόπουλου για τα «φακελάκια»: «Πόσοι γιατροί σήμερα τηρούν τον όρκο τους; Ντροπή!»

Έντονη ήταν η παρέμβαση του πλοιοκτήτη και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, αναφορικά με το φαινόμενο των «φακέλων» στο χώρο της Υγείας. Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο κ. Ηλιόπουλος δεν δίστασε να συγκρίνει τους γιατρούς που ζητούν χρήματα από ασθενείς με τους εθελοντές ιατρούς που προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους σε ακριτικές περιοχές.

Αρχικά αναφέρθηκε με θερμά λόγια στους εθελοντές, τονίζοντας ότι «οι άνθρωποι αυτοί δίνουν την αγάπη τους στους νησιώτες, που πολλές φορές δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες Υγείας». Στη συνέχεια, όμως, προχώρησε σε σκληρή κριτική για τους συναδέλφους τους που, όπως είπε, «ξεχνούν τον όρκο τους».

«Δεν θα μπορούσε να είναι φακελάκιας»

«Για πείτε μου, πόσοι γιατροί σήμερα τηρούν τον όρκο τους; Με τα φακελάκια που παίρνουν από φτωχούς ανθρώπους, είτε για να τους εγχειρήσουν είτε ακόμα και για μια απλή εξέταση; Ντροπή!», δήλωσε με εμφανή αγανάκτηση, χτυπώντας το χέρι του στο τραπέζι για να δώσει έμφαση στα λόγια του.

Ο πλοιοκτήτης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι κανείς από τους εθελοντές που δραστηριοποιούνται σε αποστολές στα νησιά «δεν θα μπορούσε να είναι φακελάκιας», υπογραμμίζοντας τη διαφορά ανάμεσα στην ανιδιοτελή προσφορά και στην εκμετάλλευση των ασθενών.

Η τοποθέτησή του αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς το ζήτημα των «φακέλων» αποτελεί διαχρονικό αγκάθι για το ελληνικό σύστημα Υγείας. Η παρέμβασή του αναδεικνύει για άλλη μια φορά τις αντιθέσεις ανάμεσα στην ηθική διάσταση του ιατρικού λειτουργήματος και την πρακτική που, όπως υποστηρίζουν πολλοί, επιβαρύνει τους πολίτες και τραυματίζει την εμπιστοσύνη στην περίθαλψη.

@skiathoslife.gr Ο ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ♬ πρωτότυπος ήχος - SKIATHOSLIFE.GR

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ