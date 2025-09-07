Death Disco Open Air Festival: Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε!

Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 το Death Disco Open Air Festival επιστρέφει.

Μετά από ένα συγκλονιστικό καλοκαιρινό πρώτο εγχείρημα τον Ιούλιο του 2023 στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και την επιτυχημένη indoor εκδοχή του τον χειμώνα του 2024 στο Fuzz Live Music Club, η ομάδα του Death Disco επιστρέφει στις αρχές του φθινοπώρου του 2025.

Με headliners τη Νew Wave ποιήτρια και πρωτεργάτη της ηλεκτρονικής μουσικής Αnne Clark από τη μια, και τον Peter Hook, τον ίσως σημαντικότερο μπασίστα όλων των εποχών και τον μοναδικό άνθρωπο στη γη που κρατάει ζωντανό το πνεύμα των Joy Division, το Death Disco βάζει με το καλημέρα τις βάσεις για ένα ακόμα άχαστο διήμερο Open Air Festival.

Δύο μέρες, δύο stages, 14 μπάντες...

Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, η Αθήνα θα είναι και πάλι στο συναυλιακό επίκεντρο της «σκοτεινής» μουσικής. Με ένα line up που θα κάνει και πάλι τα κεφάλια της εναλλακτικής σκηνής να στραφούν προς τη χώρα μας, το Death Disco Open Air 2025 θα είναι το απόλυτο εγχώριο - και ένα από τα σημαντικότερα παγκοσμίως - συναυλιακό γεγονός της σκοτεινής σκηνής μέσα στο 2025. Εσύ θα λείπεις;

- PETER HOOK & THE LIGHT

O Peter Hook, με τη δουλειά του σαν μπασίστας και συνθέτης στους Joy Division και τους Νew Order να θεωρείται αξεπέραστη, έρχεται με τη μπάντα του τους Peter Hook and Τhe Light, να μας παρουσιάσει ένα σετ αποκλειστικά βασισμένο σε αυτά τα δύο μεγαθήρια της post punk / new wave / synth pop μουσικής. Ένα σετ βασισμένο σε τραγούδια που η ιστορία τα έχει κατατάξει στη κορυφή της πυραμίδας της εναλλακτικής μουσικής, όπως τα Love Will Tear Us Apart, Transmission, Shadowplay, She’s Lost Control, Atmosphere και τόσα ακόμα από τους Joy Division και απο New Order, μαζί με άλλα, τα True Faith, Bizarre Love Triangle, Regret και φυσικά το Βlue Monday, το πιο επιτυχημένο single της alternative μουσικής και ένα τραγούδι ορόσημο για την μετέπειτα εξέλιξη της μουσικής. Ο Peter Hook με τις live εμφανισεις του, πέρα του οτι προσφέρει μια μοναδική εμπειρία, είναι ίσως ο μοναδικός άνθρωπος επι γης που έχει το δικαίωμα να κρατάει το πνεύμα των Joy Division ζωντανό. Και το έχει κερδίσει αυτό το δικαίωμα γιατί το κάνει με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

- ANNE CLARK & BAND

Για περρισότερα από 40 χρόνια η βρετανίδα Anne Clark καταλαμβάνει μια πολύ ιδιαίτερη θέση στη μουσική και τη λογοτεχνία με ένα μοναδικό πάντρεμα μουσικής και ποίησης. Ξεκίνησε το 1979 παίζοντας ντραμς σε μια πανκ μπάντα, αλλά αν και την γοήτευε η punk ιδεολογία, η προτίμησή της στις μουσικές των Kraftwerk, Can και Βrian Eno την έκανε να αλλάξει μουσική κατέυθυνση. ‘Εχοντας στη φαρέτρα της μια εντυπωσιακή δισκογραφία και μερικά από τα πιο εμβληματικά singles όλων των εποχών (με μπροστάρη το απόλυτο club hit “Οur Darkness” που μέχρι και σήμερα βρίσκει με την ίδια ευκολία τον χώρο του στα σκοτεινά αλλά και στα ηλεκτρονικά / techno dancefloors) και με την ώθηση που της έδωσε η πρόσφατη sold out ευρωπαική της περιοδεία, επιστρέφει στην Αθήνα με full band,17 ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία της επίσκεψη. Μια μοναδική ευκαιρία για τη νέα γενιά να γνωρίσει από κοντά τη μυθική Αnne Clark που στιγμάτισε με τη παρουσία της όλες τις dark γενιές από τα 80’s μέχρι και σήμερα αλλά και για τους παλιούς που θα έχουν μια ακόμα σπάνια ευκαιρία να έρθουν αντιμέτωποι με μια τόσο σπουδαία και ανεξίτηλη στο χρόνο καλλιτέχνιδα.

- ANJA HUWE / XMAL DEUTSCHLAND

Δίχως αμφιβολία, το σημαντικότερο γεγονός της dark wave / goth σκηνής για τη τρέχουσα χρονιά είναι η συναυλιακή επαναδραστηριοποίηση της Anja Huwe και των XMal Deutschland. Μετά από 35 ολόκληρα χρόνια τραγούδια ύμνοι της σκοτεινής σκηνής σαν το Incubus Succubus, Polarlicht, Qual, Mondlicht κ.α. ξαναζωντανεύουν επί σκηνής, κάτι που μέχρι πριν από λιγους μήνες έμοιαζε άπιαστο όνειρο. Και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που τον Σεπτέμβριο στο DDOAF2025 θα είμαστε μάρτυρες της επικής αυτής επιστροφής - από την οποία πήραμε ιδίοις όμμασι μια πρώτη γεύση και είμαστε ακόμα με το στόμα ανοιχτό. Να είστε έτοιμοι για όλα τα μεγάλα hits των XMal Deutschland και μια επιλογή τραγουδιών από το πρόσφατο σόλο άλμπουμ της Anja, που έγραψε με τη βοήθεια ενός άλλου θρύλου της γερμανικής underground σκηνής, την Mona Mur, που μάλιστα θα βρίσκεται στη μπάντα που θα συνοδεύει την Anja στις συναυλία της. Comeback of the year!

- THE CHAMELEONS

Μαζί με τους Peter Hook & The Light, έρχεται στο φεστιβάλ ένα ακόμα εμβληματικό post punk σχήμα του Μanchester. Οι Chameleons του Mark Burgess είναι ένα από τα πιο επιδραστικά και ταυτόχρονα παραγκωνισμένα σχήματα της εναλλακτικής μουσικής των 80’s, που στις μέρες μας βρίσκει την αναγνώριση που του αξίζει με μπάντες σαν τους Interpol και τους Oasis να τους αναφέρουν σαν μεγάλη τους επιρροή. Οι Chameleons θεωρούνται πλέον μια από τις μεγαλύτερες post punk μπάντες όλων των εποχών με το αξεπέραστο ντεμπούτο τους “Script of the Bridge” να έχει θρονιαστεί για τα καλά στο Top 5 όλων των εποχών και οι συναυλίες τους να γίνονται ανάρπαστες σε όλο το κόσμο με τελευταίο κατόρθωμα την co-headline αμερικάνικη περιοδεία τους με τους Twin Tribes. Το γεγονός ότι δύο τόσο εμβληματικές μορφές του Manchester, όπως ο Peter Hook και ο Mark Burgess, θα βρίσκονται στο φεστιβάλ μας το Σεπτέμβριο φουσκώνει εμάς από υπερηφάνεια και τους ανα τον κόσμο fans της πιο σπουδαίας post punk σκηνής, αυτή του Manchester, με ανυπομονησία.

- COLD CAVE

Είμαστε πολύ υπερήφανοι που και οι COLD CAVE θα δώσουν το παρόν στο DDOAF2025, μια μπάντα που με τους Soft Moon θεωρούνται τα σημαντικότερα σχήματα της αναβίωσης του post punk / cold wave / synth pop με ονόματα σαν τους Depeche Mode και Nine Inch Nails να τους έχουν επιλέξει για να τους συνοδεύσουν στις παγκόσμιες περιοδείες τους και τον τραγουδιστή και mastermind Wesley Eisold να θεωρείται ένας από τους pioneers της σύγχρονης εναλλακτικής μουσικής. Μάλιστα, ο Wesley έχει μοιραστεί στο παρελθόν τη σκηνή με τους Peter Hook & The Light τραγουδώντας Joy Division και New Order, κάτι που μας δημιουργεί την ελπίδα ότι κάτι τέτοιο θα επαναληφθεί και στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο.

- CORPUS DELICTI

Οι Corpus Delicti δημιουργήθηκαν στη Νίκαια της Γαλλίας το 1992 και αμέσως προκάλεσαν αίσθηση, με το ντεμπούτο τους άλμπουμ «Twilight» να αποτελεί σημείο αναφοράς του είδος. Χαρακτηρίστηκαν σαν ένα απολαυστικό κράμα μεταξύ Bowie, Bauhaus και Christian Death ενώ μέχρι και σήμερα θεωρούνται το μοναδικό Γαλλικό συγκρότημα που τοποθετείται δίπλα στα ιερά τέρατα της “dark” μουσικής όπως οι Cure, οι Sisters of Mercy, οι Joy Division κτλ. Μετά από δύο ακόμη εκπληκτικά άλμπουμ, διαλύθηκαν το 1997. 25 χρόνια αργότερα, και αφού η δημοτικότητάς τους ολοένα και αυξανόταν χάρη στα social media, οι Corpus Delicti ξαναφτιάχτηκαν για μια παγκόσμια περιοδεία και μετά από ένα live album και ένα ολοκαίνουργιο single επιστρέφουν στην Αθήνα για το DDOAF2025!

- EDDIE DARK

Νομίζω πως όλοι πια το έχουμε καταλάβει. Η Αθήνα έχει επιτέλους αποκτήσει τον ολοδικό της σκοτεινό πρίγκηπα. Έναν μυστηριώδη ψιλόλιγνο τύπο που όσο εύκολα μπορεί να σε γοητεύσει με την elegant εμφάνισή του, τους ευγενικούς του τρόπους και τη φρεσκάδα των μόλις 23 ετών του, το ίδιο εύκολα μπορεί να σε προσβάλει, να σε βρίσει, μέχρι και να σου τραγουδήσει …Καζαντζίδη. Και παρόλα αυτά να σε γοητεύει εξίσου. Ο EDDIE DARK είναι ένα βαμπίρ με μοναδικό σκοπό την τρομοκράτηση του πλήθους. Βγήκε από την κατακόμβη το 2022 και από τότε γράφει μουσική για νευρικούς ανθρώπους, έχοντας μέχρι στιγμής κυκλοφορήσει ένα EP (FREAKWAVE CASSETTE VOL.1) και δύο LP (ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ + DISKO TERRORISTA). Ο EDDIE DARK είναι η πρώτη ελληνική συμμετοχή που ανακοινώνουμε για το DDOAF2025 και είμαστε πανέτοιμοι για ένα μοναδικό ηλεκτρικό EBM / electro show, με γερή δόση σαρκασμού, που δεν θα συναντήσεις πουθενά αλλού, όσο επίμονα και να ψάξεις στην σκοτεινή εναλλακτική σκηνή των ημερών μας.

- BUZZ KULL

Το νέο αίμα της σκηνής εκπροσωπείται επάξια τα τελευταία χρόνια με τους Buzz Kull του Αυστραλού Marc Dwyer. Mετά τη sold out εμφάνισή τους στις αρχές του 2024, επιστρέφουν στην Αθήνα με το μοναδικό ΕBM / Industrial / Cold Wave δημιούργημά τους, οτι πιο φρέσκο και καινοτόμο έχει να προσφέρει η σύγχρονη “dark” μουσική.

- KLANGSTABIL

Οι Γερμανοί Κlangstabil, ένα από τα πιο σημαντικά ηλεκτρονικά σχήματα των τελευταίων τριών δεκαετιών με κυκλοφορίες σε εταιρίες όπως οι Hymen, Ant Zen και Raumklang, σπάνε τη σιωπή των τελευταίων ετών και επιστρέφουν το 2025 στη συναυλιακή δράση με εμφανίσεις σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ του είδους για να αποδείξουν από σκηνής σε όλο το κόσμο γιατί θεωρούνται το κορυφαίο σχήμα της IDM / Electro / industrial μουσικής.

- BLAKAUT

O Blakaut γεννήθηκε το 2017 στην Αθήνα από τον Α.Χ. Ο ήχος του κινείται σε κρύα ηλεκτρονικά μονοπάτια και είναι εμπνευσμένος από την ζωή στην πρωτεύουσα. Το ηχητικό κολάζ των συνθέσεων του αποτελείται από μονοκόματα beats, μελαγχολικά leads, σκληρά μπάσσα και όλα αυτά συνοδεύονται από ηχητικά samples από ταινίες και απαγγελίες ποιημάτων. Μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει 9 full albums σε κασέτα και βινύλιο και είμαστε βέβαιοι πως η συμμετοχή του στο DDOAF2025, με αυτόν τον μοναδικό EBM / Techno ήχο που βγάζει, θα είναι μια από τις πιο δυναμικές και ξεσηκωτικές εμφανίσεις του φεστιβάλ.

- SPIRITUAL FRONT

Oι Spiritual Front μας έρχονται από τη Ρώμη και ιδρύθηκαν το 1999 από τον Simone Salvatori. Η μουσική τους περιγράφεται ως «nihilistic suicide pop», αν και στοιχεία νεοκλασικής και ροκ, μελαγχολικής pop, καθώς και ταγκό, μαζί με μια πειραματική διάθεση, όχι μόνο είναι ευδιάκριτα αλλά συχνά είναι αυτά που επικρατούν στον χώρο. Από τη σκοτεινή, πένθιμη, experimental pop των πρώτων ημερών, ο ήχος των Spiritual Front άρχισε να μεταμορφώνεται και να μεγαλώνει, σε σημείο που να συγκρίνεται πλέον με τη δουλειά των Nick Cave, Swans και Scott Walker.

Με τελευταίο τους άλμπουμ το ‘Τhe Queen Is Not Dead” μας αποκαλύπτουν μια ακόμα μέχρι πρότινος κρυφή πτυχή της υπόστασής τους: το πάθος τους για τους Smiths! Tο εν λόγω άλμπουμ αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από πιστές διασκευές στα πιο αγαπημένα τραγούδια των Smiths που ανυπομονούμε να ακούσουμε, μαζί με όλα τα παλιά τους classics, live στο DDOAF2025!

- VALISIA ODELL

Η Valisia Odell είναι η σύμπραξη της Valisia Odell και του Αριστομένη Θεοδωρόπουλου – ένα ηλεκτρονικό δίδυμο που για χρόνια δημιουργούσε στη σκιά, υφαίνοντας ηχώ πίσω από την κουρτίνα. Τώρα, όμως, βγαίνουν στο φως. Διαπεραστικά, ξεχωριστά φωνητικά μπλέκονται με υπνωτικές, αμείλικτες μελωδίες. Μετά τους Phoenix Catscratch και τους Strawberry Pills ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στη πορεία της Valisia Odell. Σηκωθείτε και αντικρίστε – μια σαγηνευτική εμπειρία σας περιμένει. Κι εμείς ανυπομονούμε να φιλοξενήσουμε στη σκηνή του DDOAF2025 μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της σύγχρονης εγχώριας σκοτεινής εναλλακτικής σκηνής στα πρώτα βήματα της νέας της μουσικής διαδρομής.

- INCIRRINA

Οι Incirrina είναι ένα ελληνικό dark electronic/minimal synth ντουέτο, το ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο “8.15”, κυκλοφόρησε το 2019 από την ελληνική δισκογραφική εταιρεία Geheimnis Records ενώ το δεύτερο άλμπουμ τους, “Lip Led Scream”, ακολούθησε τον Αύγουστο του 2022, αυτή τη φορά από τη γερμανική δισκογραφική εταιρεία Cold Transmission.

Πέρα από τη δισκογραφική τους δραστηριότητα, οι Incirrina έχουν συμμετάσχει σε πολλές συναυλίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενισχύοντας τη φήμη τους στη διεθνή darkwave και minimal synth σκηνή. Επιπλέον, έχουν συνθέσει μουσική και ηχητικά τοπία για θεατρικές παραστάσεις, όπως η παράσταση “Αλιγάτορες / Η Παιδική μας Ηλικία”.

- AUX ANIMAUX

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που στο DDOAF2025 θα δώσουν το παρόν οι Aux Animaux, το εντυπωσιακό one woman band της Τουρκάλας Gozde Duzer που έχει ως έδρα τη Στοκχόλμη και συνδυάζει τη horror αισθητική με σκοτεινά συνθς, δυστοπικούς ήχους, στοιχειωμένα φωνητικά και θέρεμιν. Η πρώτη της εμφάνιση στην Αθήνα έγινε στο club Death Disco την άνοιξη του 2024 και η αποστομοτική της εμφάνιση μας δημιούργησε την ανάγκη να την φιλοξενήσουμε στο φεστιβάλ μας. Ανυπομονούμε να σε ξανασυναντήσουμε στα μέρη μας.