«Κουνηθήκαμε;»: Η συνηθισμένη αμφιβολία και το σύνδρομο του εικονικού σεισμού

Τα άτομα που πάσχουν από το σύνδρομο εικονικού σεισμού έχουν πραγματικά την αίσθηση ότι συμβαίνει σεισμός.

Είναι γνωστό ότι το να βιώσει κάποιος έναν ισχυρό σεισμό μπορεί να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική του υγεία.

Οι σεισμοί έχουν σημαντικές νευρολογικές επιπτώσεις στο νευρικό σύστημα καθώς και στην ψυχολογία των ανθρώπων. Ο νευρολόγος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Εγγύς Ανατολής Δρ. Tansel Ünal, προειδοποιεί ότι τα άτομα που πάσχουν από το σύνδρομο εικονικού σεισμού μπορεί να αισθανθούν αίσθημα δόνησης, ζάλη και διαταραχή ισορροπίας, νομίζοντας ότι πρόκειται πραγματικά για σεισμό.

Ο Δρ Ünal αναφέρει ότι οι ασθενείς με επιληψία, σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσο του Πάρκινσον και Αλτσχάιμερ μπορεί να παρουσιάσουν αύξηση της συχνότητας των κρίσεων μετά από έναν σεισμό.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr