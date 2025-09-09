Λυμπεράκη σε Καιρίδη: «Με το νόμο Πλεύρη άλλοι Αντετοκούνμπο δεν θα υπάρξουν στη χώρα» (vid)

Το παράδειγμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο επικαλέστηκε η Νίκη Λυμπεράκη απευθυνόμενη στον Δημήτρη Καιρίδη για το το μεταναστευτικό και τον νόμο Πλεύρη.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» του Mega βρέθηκε ο Δημήτρης Καιρίδης, με τη Νίκη Λυμπεράκη να του αναφέρει ως παράδειγμα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, στη συζήτηση για το μεταναστευτικό.

Συγκεκριμένα μιλώντας για το δημογραφικό πρόβλημα και τη νόμιμη μετανάστευση, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε: «Το δημογραφικό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα και καμία χώρα δεν το έχει αντιμετωπίσει και δεν αντιμετωπίζεται απλώς με το να ρίχνεις χρήμα, αλλά...», με την παρουσιάστρια του Mega να τον διακόπτει.

«Αλλά χωρίς μετανάστες αντιμετωπίζεται; Γιατί ήσασταν και πρώην υπουργός και η κυβέρνησή σας κάνει τραμπική στροφή. Χωρίς μετανάστες αντιμετωπίζεται το δημογραφικό;», ανέφερε η Νίκη Λυμπεράκη.

Και συνέχισε: «Το είπατε με μεγάλη γενναιότητα στη Βουλή και είστε ο μόνος από το κόμμα σας που είχαν τη γενναιότητα να πουν ότι λείπουν οι μετανάστες. Και μια και το μπάσκετ είναι στην επικαιρότητα, με τον νόμο Πλεύρη, άλλοι Αντετοκούνμπο δεν θα μπορέσουν να υπάρξουν στη χώρα».

Ο Δημήτρης Καιρίδης απέφυγε το σχόλιο της Νίκης Λυμπεράκη και αρκέστηκε να πει: «Εμείς είμαστε υπερήφανοι για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και το πάθος με το οποίο αγωνίζεται και μπράβο του».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αν και γεννήθηκε στη χώρα μας έως την ηλικία των 18 ετών δεν είχε επίσημα έγγραφα και δεν ήταν πολίτης ούτε της Ελλάδας ούτε της Νιγηρίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής κυβέρνησης του έδωσαν έγγραφα ελληνικής υπηκοότητας επίσημα στις 9 Μαΐου του 2013, λίγο πριν οι Μιλγουόκι Μπακς τον επιλέξουν στο Νο 15 του NBA ντραφτ.

