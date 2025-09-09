Όταν ο σεισμός ταρακουνά το στούντιο της ΕΡΤ: Βίντεο με την αντίδραση των παρουσιαστών στον αέρα
Ο σεισμός ταρακούνησε και το στούντιο της ΕΡΤ, με τους παρουσιαστές να παραμένουν ψύχραιμοι.
Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας (8/9) και στον τηλεοπτικό αέρα της ΕΡΤ λόγω του ισχυρού σεισμού που σημειώθηκε με επίκεντρο την Εύβοια και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική.
Λίγο μετά τις 00:00 ξεκινούσε η εκπομπή του ΕΡΤNEWS «Off the record», με τους Άγγελο Μόσχοβα, Λίδα Μπόλα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου και Απόστολο Μαγγηριάδη, ενώ περίπου μισή ώρα αργότερα έγινε ο σεισμός.
