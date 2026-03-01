Ναόμι Γουότς: «Δεν θέλω πια να δείχνω 25 ή σαν κάποια που παλεύει για να δείχνει 25»

Η ηθοποιός μιλάει για τη γήρανση στο Χόλιγουντ και για το πώς η πρώιμη περιεμμηνόπαυση την οδήγησε να λανσάρει τη Stripes Beauty

Η Ναόμι Γουότς ήταν μόλις 36 ετών όταν άρχισε να βιώνει σωματικές αλλαγές — «ξηροδερμία, νυχτερινές εφιδρώσεις, ακανόνιστη περίοδο», θυμάται η ηθοποιός - αλλά δεν είχε ιδέα ότι σχετίζονταν με την εμμηνόπαυση. Για χρόνια, λέει, οι γιατροί έψαχναν για άλλες εξηγήσεις.

