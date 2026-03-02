Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ παντρεύτηκαν: Η ανακοίνωση που εξέπληξε τους fans τους

Αυτό κι αν είναι έκπληξη: Τομ Χόλαντ και Ζεντάγια κατάφεραν να παντρευτούν υπό άκρα μυστικότητα. Το ομορφότερο ζευγάρι του Χόλιγουντ είναι πια love and married.

Παντρεύτηκαν ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια; Όλα δείχνουν πως «ναι» - τουλάχιστον σύμφωνα με την αποκάλυψη του στιλίστα Λο Ροουτς, στο κόκκινο χαλί των Actor Awards 2026. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως «ο γάμος έχει ήδη γίνει - τον χάσατε!», ενώ όταν ρωτήθηκε αν όσα είπε ήταν αλήθεια, επιβεβαίωσε τα λεγόμενά του με χιούμορ, σχολιάζοντας «είναι αλήθεια».

Όπως ήταν λογικό, η αποκάλυψη για τον γάμο της Ζεντάγια και του Τομ Χόλαντ προκάλεσε αίσθηση στα διεθνή μέσα, καθώς το ζευγάρι φημίζεται για την επιμονή του να διατηρεί την προσωπική ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μπορεί, λοιπόν, όλοι να περιμέναμε πώς και πώς να δούμε αυτόν τον γάμο, όμως φαίνεται πως οι ταλαντούχοι ηθοποιοί είχαν εντελώς άλλα σχέδια γι’ αυτή την ιδιαίτερη στιγμή της κοινής διαδρομής τους.

