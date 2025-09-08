Plisskën 2025: Αναπόφευκτο και αναγκαίο

Το Plisskën Festival 2025 έρχεται το διήμερο 12-13 Σεπτεμβρίου, στην Πειραιώς 260, και είναι ό,τι χρειάζεται για να συνεχιστεί το καλοκαίρι!

Το «ελληνικό καλοκαίρι» είναι μια παραίσθηση που γίνεται αίσθηση αναποφεύκτη και… ψυχοτροπική. Το Greek Summer is a state of mind, που λένε και στα χωριά μας και ο Σεπτέμβρης ο μήνας που δεν τελειώνει ποτέ! [σ.σ αυτό πρέπει να ανήκει στους «Green Day»]. Κι αν μπερδευτήκατε, τραβήξτε μια γερή τζούρα επιστροφής στην καθημερινότητα, κοιτάξτε το κομμάτι ουρανού που σας αναλογεί (αν υπάρχει τέτοιο) και γυρίστε λίγους μήνες πίσω. Διακοπές (3-4 μέρες), back pack, δωμάτιο νοικιασμένο από φίλο για να έρθει πιο φτηνά στην παρέα, το νησί, οι παραλίες με ξαπλώστρες φθηνές, ακριβές, χωρίς ξαπλώστρες, με καφέ πακέτο, μουσική από το κινητό και φωτογραφίες στα γαλαζοπράσινα νερά. Μετά φαγητό, σουβλάκια δηλαδή, και το απόγευμα-βράδυ να ψάχνεις τη φάση σε μπαράκια-κρεπερί-μυκονιάτικες απομιμήσεις και την τελευταία μέρα στο πανηγύρι του χωριού για τον ικαριώτικο και κάθε νησιώτικο χορό. Και μετά, πολύ πρωινό ξύπνημα, γυαλί ηλίου, καφές στο χέρι, άραγμα στο σαλόνι του πλοίου, ύπνος και… Πειραιάς, Σεπτέμβρης, αλλοδαποί τουρίστες και φεστιβάλ. Και εδώ μπαίνει η αναπόφευκτη αίσθηση, το a state of mind και το Plissken Festival 2025. Ναι, αυτή η διήμερη εκδήλωση, 12-13 Σεπτεμβρίου, στην Πειραιώς 260, δεν αφήνει το γλυκό και βαρύ θέρος να φύγει έτσι απλά. Γι’ αυτό, προμηθευτείτε τα εισιτήρια σας και ζήστε την ωραία φάση.

Αυτά που έχεις ανάγκη: χορός, μουσική, διασκέδαση



Το συγκεκριμένο φεστιβάλ ανήκει στα καλύτερα και είναι ό,τι πρέπει για τον δύσκολο μήνα Σεπτέμβριο (σ.σ ξέρετε, ξεκινάνε όλες οι υποχρεώσεις). Δεν το λέμε εμείς, αλλά το επισημαίνει το «Resident Advisor». Και εντάξει, με τα λόγια, ας βάλουμε και λίγες αριθμητικές πράξεις που οδηγούν στο αναπότρεπτο του εγχειρήματος. Πρώτα το 12 + 13 Σεπτεμβρίου. Και μετά το 1 φεστιβάλ, οι 2 ημέρες τα 3 stages. Κρατήστε και αριθμητικά ψηφία της ώρας που ανοίγουν οι πόρτες, 18:30, και έχετε τη σύνοψη της εκδήλωσης.

Επιστροφή στα λόγια, όμως, για να καταλάβετε τι θα γίνει το ερχόμενο διήμερο. Η άμεση διαπίστωση συμπυκνώνεται στην τριάδα χορός, μουσική, διασκέδαση. Ας γίνουμε πιο περιγραφικοί. Στις 12+13 Σεπτεμβρίου οι λάτρεις της μουσικής θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν κορυφαίους καλλιτέχνες της διεθνής και εγχώριας μουσικής σκηνής σε έναν μοναδικό χώρο που μετατρέπεται σε ένα συναρπαστικό φεστιβαλικό χωριό γεμάτο εκπλήξεις. Η φετινή έκδοση του Plissken είναι πιο εκρηκτική από ποτέ. Πρωτοποριακές μουσικές, συνεργασίες και κάθε stage με τον δικό της ήχο: ηλεκτρονική μουσική, synth pop, dark wave. Κρατήστε και αυτό: το 3ο Stage του Plisskën, το La Pista φιλοξενεί ένα δυναμικό takeover από το Cannibal Radio, το αγαπημένο ανεξάρτητο ραδιόφωνο της Αθήνας!

Άπαιχτο lineup



Το κείμενο δεν τελειώνει αν δεν απαντηθούν τα «ποιος θα είναι εκεί και τι περιμένουμε;». Λοιπόν, δώστε προσοχή και διαβάστε. Μοναδικές live εμφανίσεις από τον punk poet King Krule, το μεγαλύτερο dance duo στην Ευρώπη Brutalismus 3000, το 90's-dance crew των Confidence Man, την καθηλωτική παραγωγό KI/KI, τον ασυμβίβαστο Εσθονό TOMM¥ €A$H, τους σύγχρονους πρωτοπόρους της γαλλικής ηλεκτρονικής σκηνής Jersey, τoν synth-pop οραματιστή John Maus, το genre-defying duo από το Μπρίστολ Getdown Services, και το αθηναϊκό darkwave δίδυμο Selofan. Το lineup θα πλαισιώσουν live/Dj set από παγκοσμίως αναγνωρισμένους καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής και techno σκηνής, όπως o αμείλικτος-firestarter και «ευαγγελιστής» του rave Héctor Oaks, ο «μάγος» της techno John Talabot, η εντυπωσιακή DJ Daria Kolosova, το δίδυμο-φαινόμενο Eris Drew & Octo Octa, η πολύπλευρη καλλιτέχνιδα Paula Tape, η εξαιρετική παραγωγός της ηλεκτρονικής σκηνής Chloé Robinson, και η «βασίλισσα» της ισπανικής club σκηνής Toccororo.

INFO

Plisskën Festival 2025

12-13 Σεπτεμβρίου

Πειραιώς 260

Doors: 18:30

Εισιτήρια ΕΔΩ

Πληροφορίες: www.plisskenfestival.gr

Όριο ηλικίας:

Κάτω των 16 ετών με συνοδεία ενηλίκου, δεν επιτρέπεται η είσοδος σε παιδιά κάτω των 12 ετών

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

Main Stage

GETDOWN SERVICES // 19:45

CONFIDENCE MAN // 21:15

KING KRULE // 23:15

JERSEY // 01:15

Tunnel Stage

PAULA TAPE // 21:00

JOHN TALABOT // 22:30

ERIS DREW & OCTO OCTA // 00:30

HECTOR OAKS // 02:30

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Main Stage

SELOFAN // 19:45

JOHN MAUS // 21:15

TOMMY CASH // 23:15

BRUTALISMUS 3000 // 01:15

Tunnel Stage

CHLOE ROBINSON // 21:00

TOCCORORO // 22:30

DARIA KOLOSOVA // 00:30

KI/KI // 02:30

