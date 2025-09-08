Το PlayStation παρουσίασε μισή ώρα από το νέο James Bond videogame

Το 007 First Light παρουσιάστηκε στο State of Play.

Το νέο παιχνίδι 007 First Light, που αναπτύχθηκε εσωτερικά από την IO Interactive με τη μηχανή Glacier, παρουσιάστηκε μέσω μιας online εκδήλωσης του PlayStation και φέρνει στη δημοσιότητα μια πλήρως επανασχεδιασμένη αρχική ιστορία του διάσημου ήρωα James Bond.

Προσφέροντας μια πρωτότυπη εμπειρία στενά συνδεδεμένη με την ένταση της κατασκοπείας αλλά και τη θέαμα που χαρακτηρίζει τη σειρά, το παιχνίδι παρουσιάστηκε μέσα από δύο αποστολές που αποκαλύπτουν το σχεδιασμό και την κινηματογραφική αίσθηση του. Οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τους στόχους τους με διάφορους τρόπους, επιλέγοντας μεταξύ της αθόρυβης προσέγγισης ή της μάχης με όπλα και γκάτζετ, ή και συνδυάζοντας τις δύο μεθόδους.

Η "δημιουργική προσέγγιση" του παιχνιδιού αντικατοπτρίζεται στις δεξιότητες του Bond, όπως το Spycraft που επιτρέπει την υποκλοπή πληροφοριών, την απόκτηση κλειδιών και τον εντοπισμό στοιχείων στο περιβάλλον, καθώς και το Instinct που δίνει στον παίκτη ταχεία αντίδραση και ευελιξία στην αντιμετώπιση εχθρών. Τα γκάτζετ που παρέχονται από το Q Branch δίνουν πολλές επιλογές τακτικής, όπως το hacking σε κάμερες, την κοπή κλειδωμένων θυρών με λέιζερ και την απόσπαση της προσοχής των φρουρών.

Ο μηχανισμός μάχης συνδυάζει αρμονικά όπλα, μάχη από κοντά και τη χρήση γκάτζετ για την αποσταθεροποίηση των εχθρών, προσφέροντας μια ρεαλιστική και κινηματογραφική εμπειρία. Σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού είναι οι σκηνές οδήγησης όπου οι παίκτες καλούνται να συμμετέχουν σε καταδιώξεις υψηλής ταχύτητας και εντάσεις. Το καστ φωνής και motion capture είναι εξαιρετικό, με τον Patrick Gibson ως James Bond, την Priyanga Burford ως M, τον Alastair Mackenzie ως Q και άλλους.

Το 007 First Light θα κυκλοφορήσει για PlayStation 5 και PlayStation 5 Pro στις 27 Μαρτίου 2026, με τις προπαραγγελίες να προσφέρουν αναβάθμιση στη Deluxe Edition χωρίς επιπλέον κόστος.