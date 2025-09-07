Μητσοτάκης προς τους νέους: «Να συγκατοικείτε, θα πάρετε από 2.500 ευρώ» (vid)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ αναφέρθηκε στο στεγαστικό και έδωσε τη συμβουλή του στους νέους.

Στο θέμα της στεγαστικής κρίσης αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση, στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Ο πρωθυπουργός κατά την διάρκεια της ομιλίας του στην 89η ΔΕΘ, τόνισε ότι το «στεγαστικό είναι πρόβλημα μίας ταχέως εξελισσόμενης οικονομίας», ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στους νέους τους οποίους προέτρεψε να συγκατοικούν προκειμένου να πάρουν την επιδότηση ενοικίου.

«Το πρόβλημα για τον ενοικιαστή είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Το στεγαστικό είναι πρόβλημα μίας ταχέως εξελισσόμενης οικονομίας. Έχουμε πάρει μέτρα για το στεγαστικό, τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 έδωσαν την ευκαιρία σε 30.000 συμπολίτες μας να αποκτήσουν σπίτι. Έχουμε πολλά κλειστά ακίνητα», ανέφερε αρχικά.

«Είμαι ανοιχτός στο να επεκτείνω τους περιορισμούς για την βραχυχρόνια μίσθωση. Η επιδότηση ενοικίου είναι πια πολύ σημαντική. 2.500 ευρώ είναι πολύ σημαντική ελάφρυνση, είναι 5.000 αν συγκατοικήσουν δύο και 7.500 τον χρόνο αν συγκατοικήσουν τρεις», συνέχισε αναφερόμενος στην επιδότηση ενοικίου.

«Ενώ στο εξωτερικό οι φοιτητές κατεξοχήν επιλέγουν τη συγκατοίκηση, στην Ελλάδα όλοι ψάχνουν για να βρουν μια γκαρσονιέρα μόνοι τους. Παροτρύνω τους φοιτητές να επιλέξουν τη συγκατοίκηση και για το δικό τους συμφέρον αφού και θα βρουν ευκολότερα ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα και θα μοιραστούν τα έξοδα. Για αυτούς που είναι στο ενοίκιο, που αποτελεί πρόβλημα έχουμε συγκροτημένο πρόγραμμα όπως το «Σπίτι Μου 1» και 2. Έχουμε σειρά κινήτρων για να στρέψουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση στην μακροχρόνια και να ανακαινιστούν κλειστά σπίτι και να βγουν στην αγορά», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ