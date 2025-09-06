ΔΕΘ: Μείωση φόρων κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για όλους, ποιοι δεν θα πληρώνουν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στη ΔΕΘ μείωση φορολογικών συντελεστών για το 2026, με μεγαλύτερες ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά και μηδενικό φόρο για νέους έως 25 ετών. Δείτε αναλυτικά ποιοι ωφελούνται.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το βήμα της 89ης ΔΕΘ ένα πακέτο οικονομικών μέτρων με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, επικεντρώνοντας κυρίως στη φορολογική ελάφρυνση για το 2026.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση επιλέγει τη μείωση φόρων ως τρόπο ανταμοιβής για τους πολίτες και όχι πρόσκαιρες παροχές, υπογραμμίζοντας ότι η οικονομική ελευθερία διασφαλίζεται όταν το φορολογικό βάρος κατανέμεται δίκαια. Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι το συνολικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται σε 1,6 δισ. ευρώ και θα ωφελήσει πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενους.

Τι προβλέπουν οι αλλαγές

Οι βασικοί φορολογικοί συντελεστές μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες (εκτός από τον εισαγωγικό).

Οι μειώσεις αυξάνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας:

Ένα παιδί: 22% → 18%

Δύο παιδιά: 16%

Τρία παιδιά: 9%

Τέσσερα παιδιά: μηδενικός φόρος

Ο φόρος εισοδήματος θα μηδενίζεται επίσης για νέους έως 25 ετών.

Εκτίμηση οφέλους για τα νοικοκυριά

Εισόδημα 10.000–20.000 ευρώ:

Με 2 παιδιά: ετήσιο όφελος 600 ευρώ

Με 3 παιδιά: 1.300 ευρώ

Με 4 παιδιά: 1.680 ευρώ

Εισόδημα 30.000 ευρώ:

Χωρίς παιδιά: 400 ευρώ

Με 1 παιδί: 800 ευρώ

Με 2 παιδιά: 1.200 ευρώ

Με 3 παιδιά: 2.100 ευρώ

Με 4 παιδιά: 4.100 ευρώ

Εισόδημα 40.000–60.000 ευρώ:

Ο συντελεστής μειώνεται από 44% σε 39% για τον ενδιάμεσο φόρο.

Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού περιλάμβαναν, εκτός από την άμεση μείωση φόρων, και τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030, επισημαίνοντας τη στρατηγική για δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους και την ενίσχυση της οικονομικής ελευθερίας των πολιτών.

