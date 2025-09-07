Ποιος είναι ο τράπερ που «έπιασε» η ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή: Τον... έκαψε το ρολόι των 116.000 ευρώ

Ο συγκεκριμένος τράπερ είναι από τους πιο γνωστούς με αρκετές προβολές και ακροάσεις σε YouTube και Spotify

Γνωστός Έλληνας τράπερ φοροδιέφευγε και τον... τσάκωσε η ΑΑΔΕ. Ο γνωστός τράπερ είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για φοροαποφυγή μέσω αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

Όπως αναφέρουν οι μέχρι τώρα πληροφορίες, ο συγκεκριμένος τράπερ είναι από τους πιο γνωστούς με αρκετές προβολές και ακροάσεις σε YouTube και Spotify. Δεν είναι λίγες οι φορές μάλιστα που έχει απασχολήσει τα Μέσα λόγω της σχέσης που είχε με γνωστό μοντέλο.

