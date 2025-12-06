Τσιτσιπάς: Προθεσμία για να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει προθεσμία έως την Παρασκευή να παραδώσει το δίπλωμά του, αλλιώς κινδυνεύει με δικογραφία.

Σοβαρές εξελίξεις για τον Στέφανο Τσιτσιπά, καθώς παραμένει σε εκκρεμότητα η παράδοση του διπλώματος οδήγησης που του αφαιρέθηκε μετά την καταγραφή υπερβολικής ταχύτητας στην Αττική Οδό.

Ο Έλληνας τενίστας εντοπίστηκε να κινείται με 213 χλμ/ώρα, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή προστίμου ύψους 2.000 ευρώ και στην αφαίρεση του διπλώματος, όπως προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

