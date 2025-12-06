Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης μίλησε σε ημερίδα για την παχυσαρκία και αναφέρθηκε στα υπερφαγικά επεισόδια που έχει και μπορεί να κρατήσουν ένα, δύο 24ωρα.

Σε ημερίδα κατά της παχυσαρκίας βρέθηκε καλεσμένος ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τα φαγητό και τα κιλά του.

«Άρχισα να τρώω όχι όταν είχα όρεξη, αλλά ανάλογα με το συναίσθημα. Αυτή η καταστροφική κίνηση που έχουμε με το στόμα, να μασάμε και να καταπίνουμε την τροφή ήταν όλο στο μυαλό μου φτιαγμένο έτσι ώστε να βγαίνει στο μυαλό μου ένα συναίσθημα καταστροφής», ανέφερε μεταξύ άλλων ο γνωστός YouTuber.

«Για μένα ένα daily πρόγραμμα υπερφαγητού επεισοδίου -που μπορεί για κάποιους να είναι μία ώρα- μπορεί να είναι 24ώρα, 48ώρα, εβδομαδιαία. Έχει τύχει να κάνω λογαριασμό σε περίπτερο, 30 ευρώ! Τι μπορείς να πάρει από ένα περίπτερο;», συνέχισε και ανέφερε κι άλλα παραδείγματα του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

«Που θα πάμε τον μικρό; Παιδότοπο... Ποιος παιδότοπος έχει την πιο ωραία κοτομπουκιά; Αν με δει κάποιος έξω, θα πει ''σίγουρα είναι άρρωστος'' και είναι αλήθεια. Δηλαδή το θεωρώ ως αρρώστια. Πολλοί σου λένε ''αγάπα το σώμα σου, αποδέξου το''. Δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι θα έχω αυτή την εικόνα. Με τίποτα! Τρώω, είμαι χοντρός! Δεν θα αλλάξει αυτό, είμαι 120 κιλά. Αν συνεχίσω έτσι θα φράξω», πρόσθεσε.

«Respect, από την αρχή μέχρι το τέλος»

Μετά τη συγκλονιστική εξομολόγηση για τα κιλά του, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης έλαβε πάρα πολλά σχόλια και αντιδράσεις συμπαράστασης κάτω από το σχετικό βίντεο στον λογαριασμό του. «Πολύ δυνατά λόγια Κοψ. Όλοι αντιμετωπίζουμε τους δαίμονές μας με διαφορετικούς τρόπους. Πάντα υπάρχει φως στο τούνελ όμως. Μη σταματάς την προσπάθεια», σχολίασε κάποιος χρήστης.

«Respect, από την αρχή μέχρι το τέλος», του έγραψε κάποιος άλλος. «Οτι πιο σωστό έχω ακούσει! Ήμουν 117 κιλά και πλέον είμαι 68, ήταν απίστευτα δύσκολη η διαδρομή για την απώλεια των κιλών καθώς έκανα ότι έκανες και εσύ και σε νιώθω απόλυτα @alexandros_kopsialis», ανέφερε ένας τρίτος.

«Μπράβο Αλέξανδρε, θέλει πολύ τόλμη αυτή η συζήτηση», έγραψε κάποιος άλλος. «Μπράβο βρε μάγκα μου για το θάρρος που μιλάς μπράβο», σχολίασε άλλος.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ