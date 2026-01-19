Δημοσκόπηση Action24: Τι ποσοστό πολιτών θα ψήφιζε σήμερα ένα κόμμα Καρυστιανού, Τσίπρα ή Σαμαρά

Αναλυτικά ερευνά τη δυναμική των μελλοντικών παικτών στο πολιτικό σκηνικό νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll, για αντίστοιχα κόμματα Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά.

Αναλυτικά ερευνά τη δυναμική των μελλοντικών παικτών στο πολιτικό σκηνικό νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, σχετικά με το πόσους ψηφοφόρους θα «έπειθαν» αντίστοιχα κόμματα Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά.

Σε πρώτη ανάλυση, φαίνεται πως το ελληνικό κοινό διάκειται πιο ευνοϊκά απέναντι σε ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο θα φέρει αισθητές και για κάποιους επίπονες ανακατατάξεις στους κόλπους της αντιπολίτευσης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr