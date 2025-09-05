«Με λένε Τάσο και θέλω 13ωρο»: Το ξεκαρδιστικό σποτ του ΠΑΜΕ με φόντο το εργασιακό νομοσχέδιο

Το σποτ του ΠΑΜΕ για το εργασιακό νομοσχέδιο.

Με ένα ξεκαρδιστικό σπότ το ΠΑΜΕ εκφράζει την αντίθεση του στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και καλεί τον κόσμο να προσέλθει στα συλλαλητήρια των συνδικάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκύριακο.

Στο διαφημιστικό Πρωταγωνιστεί ο Τάσος, ο άνθρωπος, που όπως λέει, πρότεινε στην Υπουργό την 13ώρη εργασία. «Σκέφτηκα να δοκιμάσω τα όρια μου. Βρήκα Υπουργό Εργασίας και της ζήτησα αυτό που ήθελα πάντα. Να δουλεύω επιτέλους 13 ώρες».

