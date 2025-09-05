Δικαστήριο αποφάνθηκε πως το να λες «ηλίθιο» το αφεντικό σου δεν αποτελεί λόγω απόλυσης

Γραμματέας κέρδισε σχεδόν 30.000 λίρες αποζημίωση όταν το δικαστήριο έκρινε ότι απολύθηκε άδικα, αφού ο εργοδότης της την έδιωξε επιτόπου επειδή τον αποκάλεσε «ηλίθιο» σε έντονη στιγμή στο γραφείο.

Η Κέρι Χέρμπερτ εργαζόταν από το 2018 στην εταιρεία Main Group Services, με ετήσιο μισθό 40.000 λίρες. Τον Μάιο του 2022, αφού βρήκε έγγραφα που έδειχναν το κόστος απασχόλησής της, φοβήθηκε ότι θα απολυθεί.

Όταν ο προϊστάμενός της, Τόμας Σουάνελ, συζήτησε μαζί της θέματα απόδοσης, εκείνη ξέσπασε σε κλάματα και τον αποκάλεσε μαζί με τη σύζυγό του «ηλίθιους». Ο Σουάνελ αντέδρασε άμεσα: «Μην με λες ηλίθιο, απολύεσαι, μάζεψε τα πράγματά σου και φύγε».

Το επιχείρημα της εταιρείας και η κρίση του δικαστηρίου

Η εταιρεία υποστήριξε στο δικαστήριο ότι η Χέρμπερτ απολύθηκε λόγω κακής απόδοσης και ότι η χρήση προσβλητικής γλώσσας μπορούσε να δικαιολογήσει την απόλυση. Σύμφωνα με το συμβόλαιό της, τέτοιου είδους εκφράσεις απαιτούσαν πρώτα προειδοποίηση, εκτός αν ήταν εξαιρετικά σοβαρές ή απειλητικές.

Η δικαστής Σόνια Μπόις έκρινε ότι η απόλυση έγινε εν θερμώ και χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Τόνισε ότι η χρήση της λέξης «ηλίθιος», αν και ακατάλληλη, δεν συνιστούσε σοβαρό λόγο για άμεση απόλυση.

Η απόφαση ανέφερε επίσης ότι η Χέρμπερτ δεν είχε ιστορικό προσβλητικής συμπεριφοράς και πως το περιστατικό ήταν μοναδικό και αποτέλεσμα άγχους.

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η εταιρεία έπρεπε να της καταβάλει 15.042 λίρες ως αποζημίωση για την άδικη απόλυση και επιπλέον 14.087 λίρες για τα νομικά έξοδα. Συνολικά, η Χέρμπερτ θα λάβει σχεδόν 30.000 λίρες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ