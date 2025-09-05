Αστεροειδής 2025 OL1 πλησιάζει τη Γη στις 30 Ιουλίου: Τι λέει η NASA για τον κίνδυνο

Η NASA, η ESA, η JAXA και η ινδική διαστημική υπηρεσία ISRO συνεργάζονται στενά, χρησιμοποιώντας κάθε γεγονός για να τελειοποιήσουν τα μοντέλα τους και να ενισχύσουν τη διεθνή συνεργασία

Στις 30 Ιουλίου 2025, ο αστεροειδής 2025 OL1, με μέγεθος περίπου όσο ένα μικρό αεροσκάφος, θα περάσει σε απόσταση 1,29 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη. Το γεγονός παρακολουθείται στενά από τη NASA και διεθνείς διαστημικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών για παρακολούθηση αντικειμένων κοντά στη Γη και βελτίωση των στρατηγικών πλανητικής άμυνας.

