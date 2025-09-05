Η Κέιτ Μίντλετον, στην πρώτη εμφάνιση της σεζόν, έγινε viral: Οι αντιδράσεις και οι υποψίες για περούκα
Η πρώτη επίσημη έξοδος της Κέιτ Μίντλετον και του Πρίγκιπα Ουίλιαμ μετά το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών μαγνήτισε τα βλέμματα για τους λάθος λόγους.
Η Κέιτ Μίντλετον και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή επίσημη εμφάνισή τους για τη νέα σεζόν - που ξεκινά μετά το πέρας των καλοκαιρινών διακοπών - δίνοντας το «παρών» στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου. Το βασιλικό ζεύγος συμμετείχε στην εκδήλωση, συζητώντας για τα οφέλη της φύσης και τη σημαντικότητα της ανθρώπινης επαφής με το φυσικό περιβάλλον.
