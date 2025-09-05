Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ θέτει υποψηφιότητα για πρόεδρος της Ιρλανδίας: Καλεί πολίτες και συμβούλους να τον στηρίξουν

Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της Ιρλανδίας και καλεί πολίτες και τοπικούς συμβούλους να τον προτείνουν.

Ο πρώην πρωταθλητής μικτών πολεμικών τεχνών και μαχητικών αθλημάτων (MMA) Κόνορ ΜακΓκρέγκορ ανακοίνωσε μέσω βίντεο στα κοινωνικά του δίκτυα την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της Ιρλανδίας, καλώντας τους υποστηρικτές του να πιέσουν τους τοπικούς συμβούλους να τον προτείνουν για το αξίωμα.

Το βίντεο γυρίστηκε μπροστά από κυβερνητικά κτίρια στο Δουβλίνο και συνοδεύεται από μήνυμα προς τους πολίτες: «Ήρθε η ώρα για πραγματική αλλαγή. Αν θέλετε να με δείτε στο ψηφοδέλτιο, επικοινωνήστε σήμερα με τους συμβούλους της κομητείας σας».

Στην ανάρτησή του, ο ΜακΓκρέγκορ κατήγγειλε την «έλλειψη στέγης» και την αύξηση της μετανάστευσης, επισημαίνοντας ότι το σύστημα δεν προστατεύει «τα παιδιά της χώρας».

Παράλληλα, επέκρινε την κυβέρνηση για την αποτυχία της να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών και την υποβάθμιση του τουρισμού, αλλά και της ασφάλειας στους δρόμους.

Ο ΜακΓκρέγκορ συστήθηκε ως «άρχοντας των πολεμικών τεχνών» που αναζητά πρακτικές λύσεις και υπογράμμισε τον ρόλο των τοπικών συμβούλων ως «ραχοκοκαλιά των κοινοτήτων». Κάλεσε τους συμβούλους που νιώθουν ότι η φωνή τους δεν ακούγεται να σταθούν στο πλευρό του και να τον προτείνουν, εξασφαλίζοντας έτσι ότι θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τις κοινότητες αποτελεσματικά.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ΜακΓκρέγκορ είχε δηλώσει ότι ήδη είχε εξασφαλίσει την υποστήριξη συμβούλων, βουλευτών και γερουσιαστών, ενώ επεσήμανε ότι βρίσκεται σε διαδικασία... εμπλοκής στην πολιτική σκηνή. Για να γίνει επίσημα υποψήφιος, απαιτείται είτε η υποστήριξη τεσσάρων τοπικών αρχών είτε 20 μελών του κοινοβουλίου. Μέχρι στιγμής, το όνομά του δεν εμφανίζεται σε καμία λίστα υποψηφίων, που έχουν ζητήσει υποστήριξη από τα συμβούλια.

