Ο Μπόρις Τζόνσον αλλάζει ρόλο και γίνεται παρουσιαστής τηλεοπτικής εκπομπής (vid)

Ο 59χρονος πολιτικός παρέδωσε την έδρα του τον Ιούνιο λόγω της έρευνας που τον έκρινε ένοχο για σκόπιμη παραπλάνηση του κοινοβουλίου.

Ο Μπόρις Τζόνσον αναλαμβάνει την παρουσίαση εκπομπής στο GB News, κανάλι στο οποίο ήδη βρίσκονται οι υπέρμαχοι του Brexit, Τζέικομπ Ρις-Μογκ και Νάιτζελ Φάρατζ.

Ο πρώην πρωθυπουργός ανακοινώθηκε ως παρουσιαστής την Παρασκευή, με το GB News να ανακοινώνει ότι ο Τζόνσον θα διαδραματίσει πλέον βασικό ρόλο στην κάλυψη από το κανάλι των γενικών εκλογών στο Ηνωμένο Βασίλειο και των εκλογών στις ΗΠΑ το επόμενο έτος.

Το GB News ανήκει από κοινού στον διαχειριστή hedge fund Σερ Μάικλ Μάρσαλ και στη Legatum, μια επενδυτική εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι, συνιδρυτής της οποίας είναι ο πρόεδρος του GB News Αλαν Μακόρμικ.

