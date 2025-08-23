Επανάσταση στις κρουαζιέρες: Εταιρεία λανσάρει «διαβατήριο» για αιώνια διαμονή και ταξίδια

Εταιρεία παρουσίασε το πρόγραμμα «Golden Passport», που προσφέρει σε συνταξιούχους τη δυνατότητα να ζήσουν μόνιμα σε κρουαζιερόπλοιο.

Η εταιρεία Villa Vie Residences λανσάρει το νέο της πρόγραμμα με όνομα «Golden Passport», που απευθύνεται σε όσους θέλουν να κάνουν το κρουαζιερόπλοιο μόνιμο σπίτι τους. Η νέα αυτή πρωτοβουλία απευθύνεται κυρίως σε συνταξιούχους, οι οποίοι μπορούν με μια εφάπαξ πληρωμή να εξασφαλίσουν δια βίου διαμονή στη θάλασσα.

Ο ιδρυτής της εταιρείας εξήγησε: «Καθώς οι άνθρωποι συνταξιοδοτούνται, ένας από τους μεγαλύτερους φόβους τους είναι να ξεμείνουν από χρήματα. Με το "Golden Passport", αυτή η αβεβαιότητα εξαφανίζεται αφού μία πληρωμή εξασφαλίζει μια ζωή περιπέτειας».

Τι περιλαμβάνει το πακέτο του «Golden Passport»

Το πρόγραμμα προσφέρει διαμονή, φαγητό, WiFi, πολλές δραστηριότητες, υπηρεσίες καθαριότητας και πλυντηρίου, αλλά και ετήσιο ιατρικό έλεγχο, όλα χωρίς επιπλέον χρεώσεις για φόρους, λιμενικά τέλη ή άλλα ταξιδιωτικά έξοδα.

Οι τιμές ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία:

Για όσους είναι άνω των 90 ετών, η τιμή ξεκινά από 99.000 δολάρια

Για ηλικίες 55–59 ετών, η ίδια καμπίνα κοστίζει 299.000 δολάρια

Ευελιξία και οικογενειακές επισκέψεις

Οι κάτοικοι μπορούν να μείνουν στο πλοίο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα επιθυμούν, ενώ έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν φίλους ή συγγενείς με ημερήσια χρέωση 129 δολαρίων.

Παράλληλα, το Golden Passport είναι μεταβιβάσιμο και θα ισχύει και για μελλοντικά πλοία της εταιρείας, αν και προς το παρόν προσφέρεται μόνο στο Odyssey, που ταξιδεύει σε 425 λιμάνια σε 147 χώρες μέσα σε τρεισήμισι χρόνια.

Όσοι έχουν ήδη επιλέξει να ζουν μόνιμα σε κρουαζιερόπλοιο μιλούν για ένα αίσθημα κοινότητας και μια «οικογένεια» που δημιουργείται ανάμεσα στους επιβάτες. Για πολλούς, η θάλασσα δεν είναι απλώς διακοπές, αλλά ένας εντελώς νέος τρόπος ζωής.

