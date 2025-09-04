Ο Mr. Beast ετοιμάζει τη δική του εταιρεία κινητής τηλεφωνίας

Ο Mr. Beast μπαίνει και στην κινητή τηλεφωνία

Ο διάσημος YouTuber MrBeast, γνωστός για τις εντυπωσιακές προκλήσεις και δωρεές του, σχεδιάζει να λανσάρει τη δική του εταιρεία κινητής τηλεφωνίας το 2026.

Σύμφωνα με διαρροές σε παρουσιάσεις προς επενδυτές, η εταιρεία του θα λειτουργεί ως virtual network operator (MVNO), δηλαδή θα προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιώντας τα δίκτυα μεγάλων εταιρειών όπως η T-Mobile, η AT&T ή η Verizon.

Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες με οικονομικά προγράμματα χωρίς τα υψηλά κόστη που απαιτεί η κατασκευή δικτύου. Αυτή η στρατηγική έχει χρησιμοποιηθεί και από άλλους διάσημους, όπως ο Ryan Reynolds με την εταιρεία Mint Mobile που πωλήθηκε στην T-Mobile για περίπου 1,35 δις δολάρια.

Ο MrBeast, με πάνω από 430 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube, έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει ένα σημαντικό τμήμα του κοινού του σε πελάτες και να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική και κερδοφόρα επιχείρηση, ενισχύοντας έτσι την ήδη διευρυμένη επιχειρηματική αυτοκρατορία του, που περιλαμβάνει μάρκες όπως τα Feastables και Lunchly.

Αν και το σχέδιο είναι ακόμα στα αρχικά στάδια, η είσοδός του στον κλάδο της τηλεπικοινωνίας θεωρείται σημαντικό βήμα για τη διαφοροποίηση και την επέκταση της επωνυμίας του.