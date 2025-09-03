Εμφανίστηκε στο διαδίκτυο video από τη γραμμή παραγωγής του iPhone 17 Pro Max

Δείτε πως θα είναι το iPhone 17 Pro Max

Η Apple προγραμματίζει μια εκδήλωση στις 9 Σεπτεμβρίου, κατά την οποία θα ανακοινώσει επίσημα τα iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max.

Σήμερα κυκλοφόρησε στην Κίνα ένα πολύ σύντομο βίντεο που υποτίθεται ότι δείχνει μια πραγματική μονάδα iPhone 17 Pro Max να χειρίζεται κάποιος που εργάζεται στη γραμμή παραγωγής των iPhone.

Αυτό, αν αποδειχθεί αληθές, είναι πολύ σημαντικό. Στο βίντεο επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ο πολυαναμενόμενος νέος σχεδιασμός στην πίσω πλευρά της συσκευής, με ένα τεράστιο νησίδα κάμερας που εκτείνεται από τη μία πλευρά στην άλλη.

Ο υπόλοιπος σχεδιασμός της πλάτης έχει επίσης μια περιοχή που περιγράφεται για να κάνει τη νησίδα της κάμερας λιγότερο αντιαισθητική. Φυσικά, υπάρχει και η πιθανότητα να πρόκειται απλώς για μια ακόμα μακέτα, καθώς έχουν εμφανιστεί ήδη πολλές από αυτές για την οικογένεια iPhone 17.

Παρ' όλα αυτά, το βίντεο υποδηλώνει με σαφήνεια ότι ο διαρρεύσας redesign πρόκειται να γίνει πραγματικότητα την επόμενη εβδομάδα.