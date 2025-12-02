Acira 60% Mini Mechanical Keyboard: Μικρό και θαυματουργό πληκτρολόγιο

Το Trust Acira είναι ένα μικρό θαύμα.

Η Trust παρουσιάζει το Acira 60% Mini Mechanical Keyboard, το νέο compact πληκτρολόγιο που συνδυάζει απόδοση, στυλ και πρακτικότητα σε μια κομψή συσκευασία. Με μέγεθος 60% μικρότερο από ένα κλασικό πληκτρολόγιο, το Acira εξοικονομεί χώρο στο γραφείο και προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων για το ποντίκι.

Τα Mechanical Outemu Linear switches εξασφαλίζουν άμεση απόκριση με διάρκεια ζωής έως 50 εκατομμύρια πατήματα, ενώ τα dual-function πλήκτρα διατηρούν όλες τις δυνατότητες ενός full-size πληκτρολογίου.

Ο RGB φωτισμός με 16.8 εκατομμύρια χρώματα και το προσαρμόσιμο λογισμικό επιτρέπουν πλήρη εξατομίκευση, δημιουργώντας το απόλυτο gaming mood.

Επιπλέον, το αποσπώμενο καλώδιο κάνει τη μεταφορά και την αποθήκευση πιο εύκολη από ποτέ.

Το Acira είναι το πληκτρολόγιο για όσους θέλουν μέγιστη απόδοση με ελάχιστο όγκο – μικρό σε μέγεθος, αλλά μεγάλο σε δύναμη.