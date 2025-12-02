Το Netflix διακόπτει τη δυνατότητα casting από κινητά σε τηλεοράσεις

Περίεργη απόφαση από το Netflix

Η Netflix πραγματοποίησε μια περίεργη και αμφιλεγόμενη αλλαγή απενεργοποιώντας τη δυνατότητα μετάδοσης (casting) περιεχομένου από κινητές συσκευές σε "περισσότερες τηλεοράσεις και συσκευές streaming τηλεόρασης" όπως το Google TV Streamer και τα παλαιότερα μοντέλα Chromecast με τηλεχειριστήριο.

Παράξενο είναι ότι αυτή η απενεργοποίηση ισχύει μόνο για τις συσκευές που διαθέτουν τηλεχειριστήριο, ενώ οι παλαιότερες εκδόσεις Chromecast χωρίς τηλεχειριστήριο εξακολουθούν να υποστηρίζουν το casting κανονικά. Η Netflix δεν έχει δώσει σαφή εξήγηση για αυτή την αλλαγή, παρά μόνο ανέφερε ότι γίνεται για να "βελτιώσει την εμπειρία του πελάτη", κάτι που προκαλεί αμηχανία και παράπονα από πολλούς χρήστες, καθώς το casting θεωρείται πιο εύκολο και άμεσο για πολλούς.

Η απενεργοποίηση αυτή δεν αφορά μόνο τα δωρεάν ή φθηνότερα πακέτα συνδρομής αλλά ισχύει σε όλες τις συνδρομητικές βαθμίδες χωρίς εξαίρεση. Αυτή η κίνηση θεωρείται επιθετική απέναντι στους πελάτες, δεδομένου ότι η δυνατότητα casting ήταν δημοφιλής και χρησιμοποιούνταν ευρέως για ευέλικτη μετάδοση περιεχομένου σε μεγάλες οθόνες.

Παράλληλα, η χρήση τηλεχειριστηρίου για πλοήγηση αντί για casting, αν και προτιμητέα για κάποιους, δεν αντικαθιστά πλήρως την ευκολία και αξιοπιστία που προσφέρει η μετάδοση μέσω casting.

Αυτή η αλλαγή ήδη προκαλεί αντιδράσεις στην κοινότητα χρηστών και παραμένει ασαφές αν και πότε η Netflix θα επανεξετάσει τη συγκεκριμένη πολιτική ή θα δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.