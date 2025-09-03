Mad Clip: Συγκινητικές στιγμές 4 χρόνια μετά τον θάνατό του – Θαυμαστές τίμησαν τη μνήμη του στο σημείο του δυστυχήματος

Συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από τον θάνατο του Mad Clip. Θαυμαστές του συγκεντρώθηκαν στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος, τραγουδώντας τα τραγούδια του. Δείτε το βίντεο που μοιράστηκε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης.

Την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του Mad Clip, του τράπερ που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στη συγκεκριμένη μουσική σκηνή και «έφυγε» ξαφνικά στα 34 του χρόνια.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το 2021, όταν το όχημά του εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε κολώνα, σκορπώντας το θάνατο στον ίδιο και θλίψη στους θαυμαστές του και στον χώρο της τραπ μουσικής.

Τέσσερα χρόνια μετά, το σημείο όπου συνέβη το δυστύχημα εξακολουθεί να αποτελεί τόπο μνήμης. Δεκάδες φίλοι και θαυμαστές του Mad Clip συγκεντρώθηκαν εκεί για να τον τιμήσουν, παίζοντας δυνατά γνωστά του κομμάτια και τραγουδώντας όλοι μαζί τους στίχους που τον καθιέρωσαν.

Ανάμεσά τους και ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, ο οποίος μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη συγκέντρωση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανεβάζοντας βίντεο που γρήγορα συγκίνησε τους χρήστες των social media.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ