Θεσσαλονίκη: Η 45χρονη οδηγός της Porsche απαντά για το αν τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ μετά το τροχαίο

Νέες δηλώσεις της 45χρονης οδηγού της Porsche για το τροχαίο στη Θέρμη.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 45χρονη οδηγός της Porsche για το τροχαίο στη Θέρμη στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο κάποια ερωτήματα σχετικά με την υπόθεση παραμένουν ακόμη αναπάντητα.

Η βασική απορία που προκύπτει αφορά την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η κατηγορούμενη μετά το ατύχημα και το αν κάλεσε το ΕΚΑΒ για να βοηθήσει το άτυχο ζευγάρι που τραυματίστηκε.

