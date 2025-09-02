Και σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές θα κυκλοφορήσει το iPhone 17 χωρίς υποδοχή για κάρτες SIM

Τα iPhone 17 έρχονται με eSIM και στην Ευρώπη

Η Apple σχεδιάζει να προχωρήσει στην πλήρη μετάβαση από τις φυσικές κάρτες SIM στην τεχνολογία eSIM για τα iPhone 17 σε πολλές χώρες διεθνώς, όπως προκύπτει από πληροφορίες που αφορούν την εκπαίδευση των υπαλλήλων σε εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι υπάλληλοι καλούνται να ολοκληρώσουν μία εκπαιδευτική ενότητα σχετικά με τα μοντέλα iPhone που υποστηρίζουν αποκλειστικά eSIM μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η ανακοίνωση της σειράς iPhone 17 είναι προγραμματισμένη για τις 9 Σεπτεμβρίου, τέσσερις ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, κάτι που υποδηλώνει την ετοιμότητα της εταιρείας να υιοθετήσει ευρύτερα τη νέα τεχνολογία που αντικαθιστά τις παραδοσιακές SIM.

Η εκπαίδευση αυτή γίνεται μέσω της εφαρμογής SEED της Apple, η οποία προετοιμάζει και άλλες αγορές πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτές τις αλλαγές. Στη Βόρεια Αμερική, ήδη με τα iPhone 14 και νεότερα μοντέλα, η Apple έχει καταργήσει την υποδοχή φυσικής SIM και χρησιμοποιεί αποκλειστικά eSIM. Παρά το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν είχε προχωρήσει σε παρόμοια μετάβαση σε άλλες χώρες, η τάση φαίνεται να συνεχίζεται με τη σειρά iPhone 17, γεγονός που αναμένεται να απλοποιήσει τη διαχείριση των συνδέσεων σε διεθνές επίπεδο.

Πληροφορίες από πέρσι ανέφεραν ότι η εταιρεία σχεδιάζει να καταργήσει τις φυσικές SIM σε περισσότερες χώρες μέσα στο επόμενο έτος, χωρίς όμως να αποκαλύπτουν συγκεκριμένα μοντέλα ή περιοχές. Ο αναλυτής Ming-Chi Kuo έχει σημειώσει πως τουλάχιστον το iPhone 17 Air, που είναι πολύ λεπτό, δεν θα διαθέτει υποδοχή για κάρτα SIM στις περισσότερες χώρες κυκλοφορίας του, ενώ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα και τα iPhone 17, iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max να υποστηρίζουν αποκλειστικά eSIM διεθνώς, με πιθανές εξαιρέσεις όπως η Κίνα.

Η τεχνολογία eSIM επιτρέπει τη χρήση πολλαπλών καρτών ταυτόχρονα σε μία συσκευή, διευκολύνοντας σημαντικά τους χρήστες που ταξιδεύουν, καθώς δεν απαιτείται η φυσική αλλαγή ή μεταφορά καρτών SIM. Επιπλέον, η Apple είχε ήδη επισημάνει κατά την παρουσίαση της σειράς iPhone 14 ότι οι eSIM είναι πιο ασφαλείς, αφού δεν μπορούν να αφαιρεθούν αν το τηλέφωνο χαθεί ή κλαπεί, ενισχύοντας έτσι την προστασία των δεδομένων και των συνδέσεων.