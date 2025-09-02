Οι εποχές της Γης αλλάζουν: Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

Μια κρυφή αλλαγή εκτυλίσσεται πάνω από τα κεφάλια μας. Νέες εικόνες αποκαλύπτουν ότι οι εποχές της Γης σπάνε τον αρχαίο τους κύκλο.

Μια νέα δορυφορική μελέτη αποκαλύπτει ότι οι εποχές του πλανήτη μας είναι πολύ πιο περίπλοκες και χαοτικές απ’ όσο νομίζαμε μέχρι σήμερα.

Δημοσιευμένη στο περιοδικό Nature, η έρευνα βασίστηκε σε 20 χρόνια δορυφορικών εικόνων, οι οποίες αποκάλυψαν περιοχές όπου οι εποχικοί κύκλοι δεν είναι συγχρονισμένοι, ακόμη και σε τοποθεσίες που απέχουν ελάχιστα μεταξύ τους.

