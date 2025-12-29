Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του

Το βίντεο, το οποίο είναι σε αληθινό χρόνο και δεν έχει παραποιηθεί, δείχνει πώς οι πιγκουίνοι ζουν στην καθημερινότητα τους.

Ουκρανοί επιστήμονες από την Ερευνητική Βάση Vernadsky στην Ανταρκτική δημοσίευσαν απίστευτες εικόνες — που τραβήχτηκαν από έναν... πιγκουίνο.

Χρησιμοποιώντας έναν ανιχνευτή GPS και μια μικροσκοπική κάμερα που ήταν προσεκτικά στερεωμένη στην πλάτη του πιγκουίνου, κατέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα πτηνά βουτούν, κυνηγούν, απελευθερώνουν αέρα κάτω από τα φτερά τους για υδροδυναμική πλεύση και για να κινούνται γρήγορα κάτω από το νερό.

