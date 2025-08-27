Μουσική 2€ ανά άτομο: Τουρίστες σοκαρισμένοι από λογαριασμό στην Ιταλία

Τουρίστες στο Οστούνι της Ιταλίας εξοργίστηκαν όταν είδαν στον λογαριασμό τους χρέωση «μουσικής» 2€ ανά άτομο. Η απόδειξη που δημοσίευσαν στα social media προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τις υπέρογκες τιμές στην Ιταλία.

Ένα απρόσμενο περιστατικό σε εστιατόριο του Οστούνι, στη νότια Ιταλία, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ των επισκεπτών, όταν σε λογαριασμό καταγράφηκε χρέωση με την ένδειξη «Μουσική: 2 ευρώ ανά άτομο».

Η ομάδα τεσσάρων τουριστών κλήθηκε να πληρώσει συνολικά 8 ευρώ για τη μουσική υπόκρουση, χωρίς ωστόσο να έχει προηγηθεί ενημέρωση ή σχετική αναφορά στον κατάλογο του καταστήματος. Οι πελάτες αντέδρασαν έντονα, θεωρώντας πως εξαπατήθηκαν, και ανέβασαν φωτογραφία της απόδειξης στα κοινωνικά δίκτυα, πυροδοτώντας θύελλα σχολίων.

Η υπόθεση γρήγορα πήρε διαστάσεις, με πολλούς να κάνουν λόγο για «τουριστική παγίδα», τονίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές πλήττουν τη διεθνή εικόνα της Ιταλίας. «Με τέτοιες κινήσεις καταστρέφεται η φήμη της χώρας», έγραψε χαρακτηριστικά κάποιος.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά καταγγελιών που καταγράφονται το φετινό καλοκαίρι για υπέρογκες χρεώσεις, από ξαπλώστρες παραλίας μέχρι υπερκοστολογημένα ροφήματα. Η συζήτηση γύρω από το εάν η περίφημη dolce vita παραμένει προσιτή ή μετατρέπεται σε πολυτέλεια για λίγους έχει ήδη φουντώσει.

Για τους επισκέπτες του Οστούνι, η εμπειρία αυτή αποτελεί, όπως λένε, ακόμη ένα παράδειγμα έλλειψης διαφάνειας στις τιμές, με συνέπειες όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για την εικόνα μιας από τις πιο αγαπημένες τουριστικές περιοχές της Ευρώπης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ