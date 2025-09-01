Σε μία εβδομάδα πάνω από 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα παρακολουθήσουν το πιο θεαματικό ουράνιο θέαμα

Πώς να το παρακολουθήσετε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Την επόμενη εβδομάδα ένα ουράνιο φαινόμενο ιστορικών διαστάσεων θα ξεδιπλωθεί στον ουρανό, καθώς μια ολική έκλειψη σελήνης θα είναι ορατή σε περισσότερους από 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το TimeAndDate.com, η έκλειψη της 7ης Σεπτεμβρίου 2025 αναμένεται να σπάσει ρεκόρ ορατότητας και να προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία σε παρατηρητές του ουρανού σε κάθε ήπειρο να δουν το φεγγάρι να μεταμορφώνεται μπροστά στα μάτια τους. Σε αντίθεση με τις μερικές εκλείψεις, μια ολική έκλειψη σελήνης μετατρέπει το φεγγάρι σε βαθύ, χαλκοκόκκινο χρώμα, το γνωστό «ματωμένο φεγγάρι», που προκαλείται από τη διάχυση του ηλιακού φωτός στην ατμόσφαιρα της Γης.

