Αγνοούμενη από το Τέξας βρέθηκε σε «φυλή» που ζει σε δάσος της Σκωτίας

Γυναίκα είχε δηλωθεί αγνοούμενη στις ΗΠΑ εντοπίστηκε σε δασική περιοχή της Σκωτίας, ως μέλος μιας μικρής ομάδας που αυτοαποκαλείται «Βασίλειο της Κουμπάλα». Η τριμελής κοινότητα ζει απομονωμένη, ισχυριζόμενη ότι αποτελεί χαμένη φυλή με ρίζες στα εδάφη της βρετανικής χώρας.

Η φυλή αποτελείται από τρία άτομα: τον 36χρονο «βασιλιά» Atehene, την 43χρονη σύζυγό του «βασίλισσα» Nandi και την Asnat, που αποκαλύφθηκε ότι είναι η Kaura Taylor, η γυναίκα που είχε εξαφανιστεί από το Τέξας. Ο Atehene, πρώην λυρικός τραγουδιστής με το όνομα Kofi Offeh, παρουσιάζεται πλέον ως πνευματικός ηγέτης, δηλώνοντας απόγονος του Μεσσία.

«Δεν είμαι αγνοούμενη, αφήστε με ήσυχη»

Η Kaura Taylor, που πλέον αποκαλείται Lady Safi, εμφανίστηκε σε βίντεο για να απαντήσει στις αρχές: «Προφανώς δεν είμαι αγνοούμενη. Αφήστε με ήσυχη. Είμαι ενήλικη, όχι ένα ανήμπορο παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ομάδα έχει εγκατασταθεί σε σκηνές μέσα σε δάσος κοντά στην πόλη Jedburgh. Τα μέλη της λούζονται σε κοντινό ρυάκι και δηλώνουν πως «ζουν απλά, σε επαφή με τη φύση», χωρίς να αναγνωρίζουν τους τοπικούς νόμους. Όπως υποστηρίζουν, ακολουθούν αποκλειστικά τις εντολές του θεού τους, Yahowah.

Διεκδίκηση ιστορικών ριζών: Συγκρούσεις με τις αρχές

Το «Βασίλειο της Κουμπάλα» ισχυρίζεται ότι οι πρόγονοί τους εκδιώχθηκαν από τη Σκωτία πριν από 400 χρόνια, όταν – κατά την αφήγησή τους – η βασίλισσα Ελισάβετ Α΄ απέλασε τους «μαύρους Ιακωβίτες» από τη Βρετανία.

Η βασίλισσα Nandi μίλησε για μια «Δεύτερη Έξοδο», δηλώνοντας πως έχουν «επιστρέψει για να διεκδικήσουν τη Σκωτία ως πατρίδα τους».

Η ομάδα έχει ήδη έρθει σε αντιπαράθεση με τις τοπικές αρχές, καθώς της έχουν επιδοθεί ειδοποιήσεις έξωσης, ενώ καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν επιθέσεις και ότι οι σκηνές τους πυρπολήθηκαν. Παρ’ όλα αυτά, ο Atehene επιμένει πως δεν φοβούνται, καθώς έχουν «την προστασία του Yahowah».

Το Συμβούλιο των Scottish Borders σε συνεργασία με την αστυνομία της Σκωτίας δηλώνει ότι παρακολουθεί την υπόθεση. Όπως αναφέρθηκε, έχουν ήδη παρασχεθεί στο τρίο συμβουλές και πληροφορίες για στεγαστικές επιλογές και διαθέσιμες κοινωνικές υπηρεσίες.

