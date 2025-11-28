Η Poco ανακοίνωσε πότε έρχεται το HyperOS 3 στα smartphones της

Ποιες συσκευές αναβαθμίζονται άμεσα σε HyperOS 3.

Η Poco παρουσίασε πρόσφατα το επίσημο πρόγραμμα διανομής της ενημέρωσης HyperOS 3 για τις συσκευές της κατά τη διάρκεια του λανσαρίσματος της σειράς Poco F8 στην Ινδονησία. Οι νέες Poco F8 Pro και F8 Ultra έρχονται ήδη με το HyperOS 3 προεγκατεστημένο, ενώ οι υπόλοιπες συμβατές συσκευές θα λάβουν την ενημέρωση σταδιακά από τον Νοέμβριο 2025 έως τον Μάρτιο 2026.

Οι πρώτες συσκευές που θα λάβουν το HyperOS 3 είναι οι Poco F7 series και Poco X7 lineup, με την ενημέρωση να ξεκινά ήδη για ορισμένα μοντέλα όπως το F7 Ultra.

• Νοέμβριος 2025: Poco F7 Ultra, F7 Pro, F7, X7 Pro (Iron Man Edition), X7 Pro, X7.

• Δεκέμβριος 2025: Poco F6 series, X6 Pro, M7, M6 lineup, C75.

• Δεκέμβριος 2025 - Μάρτιος 2026: Poco F5 series, X6, M7 Pro 5G, C85, Pad, Pad X1, Pad M1.

Η διαδικασία ξεκινά από την Ευρώπη και επεκτείνεται παγκοσμίως, με πιθανές μικρές καθυστερήσεις ανά περιοχή. Το HyperOS 3 φέρνει σημαντικές αλλαγές στο interface, όπως το Hyper Island γύρω από την εμπρόσθια κάμερα για γρήγορες ειδοποιήσεις και δραστηριότητες, παρόμοιο με το Dynamic Island της Apple.

Επιπλέον, εισάγει AI εργαλεία όπως AI Writing Suite για προσαρμογή κειμένων, βελτιωμένη αναγνώριση ομιλίας με μεταγραφές και περιλήψεις, καθώς και δυναμικά wallpapers και κινηματογραφικές οθόνες κλειδώματος.