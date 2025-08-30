O Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του Πενταγώνου σε «Υπουργείο Πολέμου»: Αντιδράσεις σε Ουάσιγκτον και διεθνώς

Ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί σχέδιο για μετονομασία του Υπουργείου Άμυνας σε «Υπουργείο Πολέμου», επαναφέροντας την ιστορική ονομασία. Έντονες πολιτικές και διεθνείς αντιδράσεις για την αμφιλεγόμενη κίνηση.

Σάλο προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες η πληροφορία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να επαναφέρει την ιστορική ονομασία «Υπουργείο Πολέμου» για το σημερινό Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, η κυβέρνηση εξετάζει τρόπους ώστε η μετονομασία να προχωρήσει ακόμη και χωρίς έγκριση του Κογκρέσου, προκαλώντας ήδη έντονες αντιδράσεις εντός και εκτός πολιτικού συστήματος.

Η πρόθεση του Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε πρόσφατες δηλώσεις του, υποστήριξε ότι η λέξη «Άμυνα» δεν αποτυπώνει τον πραγματικό ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων. «Δεν θέλω να είμαι μόνο στην άμυνα», φέρεται να είπε, επιμένοντας ότι η ονομασία «Πόλεμος» εκπέμπει ισχύ και αποφασιστικότητα. Πρόκειται για μια άποψη που ο ίδιος είχε αφήσει να διαφανεί ήδη από την προεκλογική του καμπάνια, αλλά πλέον φαίνεται να παίρνει πιο συγκεκριμένη μορφή.

Η ιστορική διάσταση

Η ονομασία «Υπουργείο Πολέμου» δεν είναι καινούργια. Χρησιμοποιήθηκε στις ΗΠΑ από τα τέλη του 18ου αιώνα έως το 1947, όταν και αντικαταστάθηκε από το σημερινό «Υπουργείο Άμυνας» στο πλαίσιο της μεταπολεμικής αναδιάρθρωσης του αμερικανικού στρατιωτικού μηχανισμού. Η επαναφορά του όρου, όμως, θεωρείται από πολλούς ως συμβολικό μήνυμα κλιμάκωσης, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις με τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.

Το πολιτικό σκηνικό

Στο Κογκρέσο, ήδη κατατέθηκε τροπολογία από τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή Γκρεγκ Στιούμπε, η οποία ανοίγει τον δρόμο για πιθανή μετονομασία. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι το σχέδιο θα εξασφαλίσει πλειοψηφία, καθώς αρκετοί γερουσιαστές -ακόμη και συντηρητικοί- εκφράζουν ανησυχία για το μήνυμα που θα σταλεί στη διεθνή κοινότητα.

Παράλληλα, νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να αμφισβητηθεί ως αντισυνταγματική αν επιχειρηθεί χωρίς κοινοβουλευτική έγκριση. Ο Λευκός Οίκος, πάντως, φέρεται να εξετάζει εναλλακτικές οδούς ώστε να προχωρήσει μονομερώς, επικαλούμενος προεδρικές εξουσίες.

Οι αντιδράσεις

Η είδηση έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο εντός ΗΠΑ όσο και διεθνώς. Δημοκρατικοί κατηγορούν τον Τραμπ ότι επιχειρεί να «στρατιωτικοποιήσει» τη γλώσσα και να στείλει επιθετικά μηνύματα σε μια συγκυρία που απαιτεί διπλωματία. Στον αντίποδα, ορισμένοι υποστηρικτές του θεωρούν ότι πρόκειται για μια ειλικρινή και ρεαλιστική ονομασία, που ταιριάζει περισσότερο στον ρόλο της υπερδύναμης.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η μετονομασία, αν τελικά υλοποιηθεί, θα αποτελέσει ένα ακόμη κομβικό βήμα στη στρατηγική του Τραμπ να αναδιαμορφώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια πιο σκληροπυρηνική δύναμη με σαφή προσανατολισμό στην αντιπαράθεση.

