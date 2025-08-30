Σηκωτός απομακρύνθηκε θεατής στη συναυλία των Korn και System of a Down για άσεμνη πράξη

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφει ένα ασυνήθιστο και ενοχλητικό περιστατικό κατά τη διάρκεια της μεγάλης συναυλίας των Korn και System of a Down στο MetLife Stadium, στο Νιου Τζέρσεϊ.

Στα πλάνα φαίνεται θεατής να επιδίδεται σε άσεμνη συμπεριφορά μέσα στο κοινό, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση ενός άλλου παρευρισκόμενου, ο οποίος τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι.

Λίγο αργότερα, μέλη της ασφάλειας του γηπέδου επενέβησαν και απομάκρυναν -στην κυριολεξία- σηκωτό τον άνδρα από τις κερκίδες.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στο τμήμα που καθόταν ο άνδρας, ωστόσο μετά την παρέμβαση της ασφάλειας η συναυλία συνεχίστηκε κανονικά, με τους διοργανωτές να τονίζουν ότι η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή προσέλευση.

Παρά την αρνητική δημοσιότητα που συγκέντρωσε το περιστατικό, το show των Korn και System of a Down χαρακτηρίστηκε ως μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της χρονιάς στον χώρο της hard rock σκηνής, με χιλιάδες θεατές να γεμίζουν το MetLife Stadium και να αποθεώνουν τα συγκροτήματα.

Δείτε το video