Ισραηλινή επιδρομή στη Σαναά: Νεκρός ο πρωθυπουργός των Χούθι και ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Χούθι στην Υεμένη, μαζί με αρκετούς υπουργούς, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Σαναά την Πέμπτη, όπως επιβεβαίωσε το Σάββατο το πρακτορείο ειδήσεων που ελέγχεται από την οργάνωση, επικαλούμενο δήλωση του ηγέτη των Χούθι, Μαχντί αλ-Μασάτ.

Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι η επιδρομή στόχευε τον αρχηγό του επιτελείου της οργάνωσης, τον υπουργό Αμυνας και άλλους ανώτερους αξιωματούχους. Η ανακοίνωση των Χούθι δεν διευκρίνισε εάν ο υπουργός Αμυνας βρισκόταν μεταξύ των θυμάτων.

Ο Αχμαντ Γκαλέμπ αλ-Ράχουι ανέλαβε πρωθυπουργός πριν από περίπου ένα χρόνο, ωστόσο ο de facto ηγέτης της κυβέρνησης ήταν ο αναπληρωτής του, Μοχάμεντ Μόφταχ, ο οποίος ανέλαβε προσωρινά τα καθήκοντα του πρωθυπουργού. Ο Ράχουι θεωρούνταν προσωπικότητα εκτός του στενού κύκλου της ηγεσίας των Χούθι.

«Σύνθετη επιχείρηση»

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, τα μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν συγκρότημα στη Σαναά όπου είχαν συγκεντρωθεί ανώτερα στελέχη των Χούθι. Η επίθεση χαρακτηρίστηκε «σύνθετη επιχείρηση», αποτέλεσμα συλλογής πληροφοριών και αεροπορικής υπεροχής. Ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι στόχος ήταν διάφορες τοποθεσίες όπου οι αξιωματούχοι είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τηλεοπτική ομιλία του ηγέτη Αμπντουλ Μαλίκ αλ-Χούθι.

Οι Χούθι, που έχουν στενούς δεσμούς με το Ιράν, έχουν στο παρελθόν εξαπολύσει επιθέσεις κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και πυραύλους προς το Ισραήλ, ενώ το Τελ Αβίβ έχει απαντήσει με επιθέσεις σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από την οργάνωση, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικής σημασίας λιμανιού Χοντέιντα.

Από το 2014, οι Χούθι βρίσκονται σε πόλεμο με τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης και αποτελούν μέρος του λεγόμενου «άξονα αντίστασης», μιας χαλαρής συμμαχίας οργανώσεων με προσκόλληση στο Ιράν, όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς.

«Το καθεστώς των Χούθι θα πληρώσει ακριβά»

Πρόσφατα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε προειδοποιήσει ότι το «τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι» θα υποστεί σκληρές συνέπειες για τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. «Σε όποιον μας επιτίθεται αντεπιτιθέμεθα. Σε όποιον σχεδιάζει να μας επιτεθεί, επιτιθέμεθα», τόνισε σε δήλωσή του, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να προστατεύσει τα συμφέροντά του στην περιοχή.

