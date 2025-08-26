Ρεπουμπλικανή υποψήφια έκαψε το Κοράνι με φλογοβόλο: «Υπάρχει μόνο ο Θεός του Ισραήλ» (vid)

Σάλο στις ΗΠΑ προκάλεσε Ρεπουμπλικανή υποψήφια η οποία έκαψε το Κοράνι με φλογοβόλο, συνοδεύοντας την πράξη της με ακραίες δηλώσεις κατά του Ισλάμ και βίντεο στα social media.

Η Βαλεντίνα Γκόμεζ, υποψήφια των Ρεπουμπλικανών για την 31η εκλογική περιφέρεια του Τέξας το 2026, ανάρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου φαίνεται να καίει το Κοράνι με φλογοβόλο, «εκτοξεύει» απειλές κατά του Ισλάμ και υμνεί τον «Θεό του Ισραήλ».

Στο μήνυμά της έκανε λόγο για «απειλή του Ισλάμ», λέγοντας: «Θα βιάσουν τις κόρες σας και θα αποκεφαλίσουν τους γιους σας, εκτός αν σταματήσουμε μια και καλή το Ισλάμ».

«Η Αμερική είναι χριστιανικό έθνος»

Η Γκόμεζ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ανήκουν στον χριστιανισμό, καλώντας τους μουσουλμάνους «να φύγουν στα 57 ισλαμικά κράτη», όπως και ανέφερε. Τόνισε μάλιστα ότι «υπάρχει μόνο ένας αληθινός Θεός, ο Θεός του Ισραήλ».

Η ίδια φορούσε μπλούζα με το σχέδιο ενός ημιαυτόματου όπλου και τον αριθμό 31, συμβολίζοντας την εκλογική της περιφέρεια.

🚨 Texas GOP candidate Valentina Gomez just released a campaign ad burning the Quran and vowing to “end Islam in Texas.”



This isn’t politics. It’s incitement.



When the mosques start burning, remember: this was the match and the Texas GOP handed her the lighter. pic.twitter.com/aYdvihPVHw — Brian Allen (@allenanalysis) August 26, 2025

Η 31η περιφέρεια του Τέξας είχε ψηφίσει το 2024 υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ με ποσοστό 61%. Στο Τέξας, οι μουσουλμάνοι αποτελούν μόλις το 1% του πληθυσμού, δηλαδή περίπου 300.000 άτομα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλεί η Γκόμεζ

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Γκόμεζ προκαλεί αντιδράσεις με τις ενέργειές της.

Τον Φεβρουάριο του 2024, κατά την αποτυχημένη εκστρατεία της για τη θέση υπουργού Εσωτερικών στο Μιζούρι, είχε κάψει με φλογοβόλο μια στοίβα από ΛΟΑΤΚΙ βιβλία, ανάμεσά τους και εκδόσεις για εφήβους.

Τα ακραία αυτά δρώμενα φαίνεται να αποτελούν συστηματική πολιτική στρατηγική, αν και μέχρι στιγμής δεν της έχουν φέρει κάποια εκλογική επιτυχία.

