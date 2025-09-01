7 πράγματα που πρέπει να προσέξετε πριν στείλετε δέμα στο εξωτερικό

Χρήσιμες συμβουλές για την αποστολή δέματος στο εξωτερικό ώστε να αποφύγετε την ταλαιπωρία και επιπλέον χρεώσεις.

Η αποστολή δέματος στο εξωτερικό είναι μια διαδικασία που μπορεί να φαίνεται απλή, αλλά κρύβει αρκετές λεπτομέρειες που αξίζει να γνωρίζετε. Για να εξασφαλίσετε ότι το πακέτο σας θα φτάσει γρήγορα, οικονομικά και χωρίς προβλήματα, δείτε παρακάτω 7 βασικά σημεία που πρέπει να προσέξετε.

Επιλογή της σωστής μεταφορικής

Κάντε έρευνα αγοράς και συγκρίνετε όχι μόνο τιμές, αλλά και την αξιοπιστία κάθε εταιρείας. Δώστε προσοχή σε υπηρεσίες όπως το tracking, η κάλυψη του οδικού δικτύου και η δυνατότητα κατ’ οίκον παράδοσης. Σε πολλές περιπτώσεις η παράδοση γίνεται σε αποθήκες κάτι που δυσκολεύει κατά πολύ την συνθήκη και μπορεί να κοστίσει και μια δεύτερη μεταφορά

Κανόνες και περιορισμοί

Κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανονισμούς για το τι επιτρέπεται και τι όχι να εισαχθεί. Προτού στείλετε το δέμα, ελέγξτε αν το περιεχόμενο είναι αποδεκτό, ώστε να αποφύγετε καθυστερήσεις ή επιστροφές ακόμα και τελωνειακές χρεώσεις. Αναζητήστε μια μεταφορική εταιρεία με εμπειρία στην χώρα που θέλετε να στείλετε το δέμα σας και ενημερωθείτε εξειδικευμένα για την περίπτωσή σας

Σωστή συσκευασία

Χρησιμοποιήστε ανθεκτικά κουτιά και προστατευτικό υλικό για να μειώσετε τον κίνδυνο φθοράς. Αν το αντικείμενο είναι εύθραυστο, φροντίστε να το τοποθετήσετε στο κέντρο του κουτιού και να γεμίσετε τα κενά. Διαλέξτε μια ταινία πολυπροπυλενίου (η κλασική καφέ ταινία) ή μια πιο ενισχυμένη ταινία με ίνες και κλείστε το κουτί σε σχήμα “ Η “. Εφαρμόστε ένα κομμάτι ταινίας στο κεντρικό άνοιγμα του κουτιού και δύο κομμάτια ταινίας στα πλαϊνά ανοίγματα.

Ακριβή στοιχεία παραλήπτη

Ελέγξτε δύο και τρεις φορές ότι η διεύθυνση είναι σωστή και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ταχυδρομικός κώδικας, χώρα, τηλέφωνο). Λάθη σε αυτή τη φάση μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ή καθυστέρηση.

Υπολογισμός κόστους αποστολής δέματος στο εξωτερικό

Το κόστος μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το βάρος, τον όγκο και τον προορισμό. Κάντε χρήση online εργαλείων κοστολόγησης για να έχετε μια σαφή εικόνα πριν ολοκληρώσετε την αποστολή. Βρείτε εδώ έναν υπολογιστή κόστους αποστολής δέματος στο εξωτερικό.

Χρόνος παράδοσης

Αν το δέμα πρέπει να φτάσει σε συγκεκριμένη ημερομηνία, επιλέξτε την κατάλληλη υπηρεσία, πχ express παράδοση. Όσο πιο συχνά εχει δρομολόγιο, τόσο πιο πιθανό είναι να πετύχεις και την έγκαιρη παράδοση. Οι διαφορές στον χρόνο παράδοσης είναι συχνά σημαντικές και συνδέονται άμεσα με την τιμή. Κάτι που εξασφαλίζει περισσότερη ακρίβεια στον χρόνο παράδοσης είναι οι συχνότητα των δρομολογίων που εκτελεί κάθε μεταφορική εταιρεία προς τη χώρα προορισμό. Όσο πιο συχνά έχει δρομολόγιο, τόσο πιο πιθανό είναι να πετύχεις και την έγκαιρη παράδοση. Οι διαφορές στον χρόνο παράδοσης είναι συχνά σημαντικές και συνδέονται άμεσα με την τιμή.

Παρακολούθηση live tracking της αποστολής

Η δυνατότητα να παρακολουθείτε το δέμα σε κάθε στάδιο σας δίνει σιγουριά. Επίσης, για πολύτιμα αντικείμενα, η ασφάλιση είναι μια μικρή επένδυση που μπορεί να σας γλιτώσει από μεγάλο άγχος.

Η προσεκτική προετοιμασία πριν στείλετε δέμα στο εξωτερικό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε προβλήματα και απρόοπτα. Ενημερωθείτε για τους κανόνες, υπολογίστε σωστά το κόστος και επιλέξτε τον κατάλληλο πάροχο για τις ανάγκες σας.

