Το Netflix έφερε την καλύτερη sci-fi σειρά. Ξεκίνησέ την και δεν θα χάσεις

H sci-fi σειρά έχει συγκεντρώσει στο Rotten Tomatoes 91% από τους κριτικούς και 83% από το κοινό. Κάτι ξέρει το Netflix και την έφερε στην πλατφόρμα του.

Μπορεί να μη δηλώνω φανατική θαυμάστρια των sci-fi σειρών και ταινιών, έχω όμως ορισμένες αγαπημένες. Εκτός από το Pluribus στο AppleTv που παρακολουθώ τώρα με μεγάλο ενδιαφέρον, το Netflix έφερε τη sci-fi σειρά, που ενώ έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις κορυφαίες όλων των εποχών, δεν πήρε το hype που της άξιζε.

Αν δεν ξέρεις τι να δεις το Σαββατοκύριακο, τότε αυτή είναι μια ιδανική πρόταση. Αποτελείται από τρεις σεζόν και τα επεισόδια διαρκούν μισή ώρα. Δηλαδή, ό,τι πρέπει για binge.

