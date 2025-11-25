Οι 3 ταινίες που πρέπει να δεις στο Ertflix πριν κατέβουν

Αν αναζητάς μια καλή ταινία για απόψε το βράδυ, τότε ρίξε μια ματιά στις ακόλουθες

Μεγάλη η χαρά μου που το Ertflix έχει στην πλατφόρμα του μία από τις καλύτερες και πιο αγαπημένες μου ταινίες. Μπορεί να μη θυμάμαι πότε είδα πρώτη φορά το Spotlight, θυμάμαι όμως πόσο την είχα απολαύσει. Εδώ έχουμε να κάνουμε με αληθινή ιστορία και με ένα σούπερ καστ, που αποτελείται από τους Μαρκ Ράφαλο, Μάικλ Κίτον, Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, Στάνλεϊ Τούτσι, Τζον Σλάτερι και Λιβ Σράιμπερ.

Η υπόθεση ακολουθεί την αληθινή ιστορία της ερευνητικής ομάδας Spotlight της Boston Globe, η οποία ακολούθησε μια σειρά στοιχείων σχετικά με έναν συνταξιούχο ιερέα, που ήταν αναμειγμένος σε κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης μικρών αγοριών. Η ομάδα των ρεπόρτερ, επί της ουσίας, ξεσκέπασε και αποκάλυψε το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης εντός της Καθολικής Εκκλησίας, στη Βοστώνη, με 249 ιερείς να κατηγορούνται για παιδεραστία. Ως αποτέλεσμα της έρευνάς τους, τιμήθηκαν με Πούλιτζερ.

